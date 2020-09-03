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    Испугаются ли «филины» неуступчивых «драконов»?

    Финляндия — Уэльс. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч футбольной Лиги наций 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Уэльс
    Гарет Бейл
    В четверг, 3 сентября, сборная Финляндии на своем поле примет команду Уэльса в рамках первого тура группового этапа Лиги наций. Встреча Лиги B группы 4, которая пройдет в Хельсинки, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Финляндия — Уэльс.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 4 03 Сентября 2020 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 21:45 Уэльс Уэльс
  • Евро-2020. Квалификация. Группа E
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
  • X
  • 3.25
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  • 2.30
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    Финляндия

    Сборная Финляндии удивила многих, когда пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, заняв второе место в группе J.

    «Филины» отстали от Италии, но опередили Грецию, Боснию и Герцеговину, Армению и Лихтенштейн.

    Интересно, что на своем поле финны обыграли и греков, и боснийцев, а вот в гостях им уступили, но, поскольку лучше сыграли с аутсайдерами, набрали больше очков.

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    В составе сборной Финляндии можно выделить трех известных игроков: вратаря Лукаша Градецки и форварда Йоэля Похьянпало из «Байера», а также нападающего «Норвича» Теэму Пукки.

    Уэльс

    Сборная Уэльса тоже вышла в финальную часть Евро-2020, став второй в отборочной группе E.

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    Подопечные Райана Гиггза также запомнились тем, что набрали гораздо больше очков дома, чем на выезде. В заключительном туре отбора именно домашняя победа над венграми (2:0) принесла им путевку на чемпионат Европы.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В валлийской команде две главные звезды: Гарет Бейл и Аарон Рэмзи. Впрочем, второй оказался вне заявки.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Уэльса — 2.38, победа Финляндии — 3.30, ничья — 3.20.

    Конечно, у «филинов» будет преимущество домашнего поля, но в условиях пандемии оно не столь значимо.

    В последних матчах финны регулярно забивали, вот только пропустили еще больше из-за не слишком надежной обороны.

    Вероятно, Пукки и компания распечатают ворота соперника, однако и Градецки будет не в состоянии сыграть на ноль. Поскольку валлийцы имеют на своем счет беспроигрышную серию из пяти встреч, наш прогноз — «победа сборной Уэльса с форой 0» за 1.67.

    Еще один интересный вариант — «обе команды забьют» за 1.98. Надеемся, что накопленная энергия за время простоя позитивно отразится на результативности. 0

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    Финляндия — Уэльс. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч футбольной Лиги наций 3 сентября 2020 года. Прогноз на Финляндия — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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