«Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Суперлиги 31 августа 2020 года

В 8-м туре китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» сыграет с «Тяньцзинь Тэда» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало матча в 15:00 по мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда».

«Шанхай СИПГ»

В семи турах чемпионата Китая коллектив из Шанхая пять раз победил и два раза сыграл вничью. В таблице Группы B команда идет лидером с 17 баллами в копилке.

Стартовый поединок в новом сезоне «Шанхай СИПГ» провел в Куньшане. В этой встрече подопечные Витора Перейры добыли волевую победу над «Тяньцзинь Тэда» (3:1).

А в первой игре августа «красные орлы» разгромили «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (4:0), после чего на нейтральном поле «Шанхай СИПГ» сыграл вничью с новичком Суперлиги «Циндао Хуанхай» (1:1).

В двух предыдущих турах они победили «Бэйцзин Гоань» (2:1) и «Чунцин Лифань» (3:0), благодаря чему стали лидером.

«Тяньцзинь Тэда»

Гости подходят к поединку в ужасной форме. Только во втором туре китайского первенства «Тяньцзинь Тэда» сумел не проиграть.

В первых стартовых матчах он победил «Ухань Чжоэр» (2:1) и разошелся миром с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:1).

После этого команда потерпела пять поражений кряду. В этих поединках она сумела забить лишь два мяча в ворота соперников.

Не удивительно, что клуб идет на последнем, восьмом месте. В его активе лишь один балл, а отставание от соперника составляет 16 очков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 6,00.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,00. 0