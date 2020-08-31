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    Завершится ли беспроигрышная серия «Шанхай СИПГ»?

    «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Суперлиги 31 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда»
    «Шанхай СИПГ» лидирует в Суперлиге
    В 8-м туре китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» сыграет с «Тяньцзинь Тэда» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало матча в 15:00 по мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда».

    «Шанхай СИПГ»

    В семи турах чемпионата Китая коллектив из Шанхая пять раз победил и два раза сыграл вничью. В таблице Группы B команда идет лидером с 17 баллами в копилке.

    Стартовый поединок в новом сезоне «Шанхай СИПГ» провел в Куньшане. В этой встрече подопечные Витора Перейры добыли волевую победу над «Тяньцзинь Тэда» (3:1).

    А в первой игре августа «красные орлы» разгромили «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (4:0), после чего на нейтральном поле «Шанхай СИПГ» сыграл вничью с новичком Суперлиги «Циндао Хуанхай» (1:1).

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    В двух предыдущих турах они победили «Бэйцзин Гоань» (2:1) и «Чунцин Лифань» (3:0), благодаря чему стали лидером.

    «Тяньцзинь Тэда»

    Гости подходят к поединку в ужасной форме. Только во втором туре китайского первенства «Тяньцзинь Тэда» сумел не проиграть.

    В первых стартовых матчах он победил «Ухань Чжоэр» (2:1) и разошелся миром с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:1).

    После этого команда потерпела пять поражений кряду. В этих поединках она сумела забить лишь два мяча в ворота соперников.

    Не удивительно, что клуб идет на последнем, восьмом месте. В его активе лишь один балл, а отставание от соперника составляет 16 очков.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 6,00.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,00. 0

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    «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Суперлиги 31 августа 2020 года. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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