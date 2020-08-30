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    Будут ли у «Спарты» снова трудности с «Сигмой»?

    «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Чехии 30 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Спарта
    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц
    Боржек Дочкал
    30 августа в рамках второго тура чемпионата Чехии по футболу пражская «Спарта» сыграет с «Сигмой» из Оломоуца. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц.
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    Футбол. Чехия. Высшая лига 30 Августа 2020 года
    Спарта Прага
  • Прага
    •  Спарта Прага 20:00 Сигма Оломоуц Сигма Оломоуц
  • Чехия. Высшая лига
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    Коэффициенты на матч
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    «Спарта» Прага

    «Спарта» в минувшем сезоне стала чемпионом Чехии. За два этапа первенства пражский коллектив провел 35 матчей, выиграв 26 из них при семи ничейных исходах и двух поражениях, разница мячей — 69:12.

    В короткое межсезонье «красные» провели четыре контрольные встречи, в которых добились трех викторий и сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергером» — 2:2.

    В новом розыгрыше чемпионата Чехии «Спарта» на выезде разгромила «Збройовка Брно» со счетом 4:1.

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  • 27/08/2020

    • На данный момент у клуба из Праги 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой было добыты шесть побед при двух мировых результатах.

    «Сигма» Оломоуц

    «Сигма» минувшее первенства в регулярке закончила на 11 месте. В группе на вылет она сохранила за собой эту позицию.

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    В 35 проведенных поединках первенства «сине-белые» одержали девять викторий, 13 раз делили очки с оппонентами и 11 матчей проиграли, разница мячей — 39:40.

    При подготовке к новому сезону клуб из Оломоуца провел пять спаррингов, выиграв в двух из них при двух мировых исходах и одном фиаско.

    Стартовала «Сигма» с текущем чемпионате с домашней победы над «Слованом» Либерец — 1:0.

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    В прошлом сезоне в Праге коллективы расписали мировую (3:3), а в Оломоуце выиграла «Сигма» — 1:0.

    Прогноз и ставка на «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спарты» — 1.27, победа «Сигмы» — 9.90, ничья — 6.00.

    В последнее время «Спарте» тяжело даются поединки с «Сигмой». Рекомендуем в данной встрече ставить на гостей с форой. Наш прогноз на эту игру — П2 с форой (+2). 0

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    «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Чехии 30 августа 2020 года. Прогноз на «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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