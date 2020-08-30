«Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Чехии 30 августа 2020 года

30 августа в рамках второго тура чемпионата Чехии по футболу пражская «Спарта» сыграет с «Сигмой» из Оломоуца. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц.

«Спарта» Прага

«Спарта» в минувшем сезоне стала чемпионом Чехии. За два этапа первенства пражский коллектив провел 35 матчей, выиграв 26 из них при семи ничейных исходах и двух поражениях, разница мячей — 69:12.

В короткое межсезонье «красные» провели четыре контрольные встречи, в которых добились трех викторий и сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергером» — 2:2.

В новом розыгрыше чемпионата Чехии «Спарта» на выезде разгромила «Збройовка Брно» со счетом 4:1.

На данный момент у клуба из Праги 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой было добыты шесть побед при двух мировых результатах.

«Сигма» Оломоуц

«Сигма» минувшее первенства в регулярке закончила на 11 месте. В группе на вылет она сохранила за собой эту позицию.

Все прогнозы на футбол

В 35 проведенных поединках первенства «сине-белые» одержали девять викторий, 13 раз делили очки с оппонентами и 11 матчей проиграли, разница мячей — 39:40.

При подготовке к новому сезону клуб из Оломоуца провел пять спаррингов, выиграв в двух из них при двух мировых исходах и одном фиаско.

Стартовала «Сигма» с текущем чемпионате с домашней победы над «Слованом» Либерец — 1:0.

В прошлом сезоне в Праге коллективы расписали мировую (3:3), а в Оломоуце выиграла «Сигма» — 1:0.

Прогноз и ставка на «Спарта» Прага — «Сигма» Оломоуц

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спарты» — 1.27, победа «Сигмы» — 9.90, ничья — 6.00.

В последнее время «Спарте» тяжело даются поединки с «Сигмой». Рекомендуем в данной встрече ставить на гостей с форой. Наш прогноз на эту игру — П2 с форой (+2). 0