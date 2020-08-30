«Селтик» — «Мазервелл». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Шотландии 30 августа 2020 года

В шестом туре шотландской Премьер-лиги «Селтик» будет принимать «Мазервелл». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 30 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Селтик» — «Мазервелл».

«Селтик»

Команда из Глазго сыграла всего в трех матчах чемпионата Шотландии в новом сезоне. Заработав 7 очков, она сейчас занимает 4 место в таблице.

В первом поединке Премьер-лиги «Селтик» на своем поле легко переиграл «Гамильтон» (5:1). А через неделю «кельты» расписали мировую с клубом «Килмарнок» (1:1).

Затем в квалификации Лиги чемпионов подопечные Нила Леннона встретились с «КР Рейкьявик». В этом матче команда из Глазго раскатала соперников из Исландии (6:0).

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Позже в чемпионате «Селтик» с трудом вырвал победу над новичком лиги «Данди Юнайтед» (1:0), а в следующем раунде квалификации ЛЧ коллектив Нила Леннона проиграл «Ференцварош» (1:2).

«Мазервелл»

В пяти турах шотландской Премьер-лиги команда из одноименного города заработала всего 2 очка. В таблице она расположилась на 10 позиции.

Начало чемпионата запомнилось болельщикам «Мазервелла» двумя поражениями кряду в матчах против «Росс Каунти» (0:1) и «Данди Юнайтед» (0:1).

В 3-м и 4-м турах было две ничьих. По одному баллу подопечные Стивена Робинсона добыли во встречах с «Ливингстоном» (2:2) и «Хибернианом» (0:0).

Затем «Мазервелл» оказался слабее «Гамильтона» (0:1). А в квалификации Лиги Европы команда Робинсона разбила «Гленторан» (5:1).

Прогноз и ставка

Победа «Селтика» в матче 6-го тура чемпионата Шотландии оценивается в 1.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.40, а на победу «Мазервелла» — 24.0.

В текущем сезоне клуб из Глазго мечтает завоевать десятое чемпионство кряду. Поэтому к каждому поединку команда Леннона будет подходить с дополнительной мотивацией. Наши прогноз и ставка — «Селтик» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.78. 0