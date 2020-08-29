«Шаньдун Лунэн» — «Далянь Ифан». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Суперлиги 29 августа 2020 года

В 8-м туре чемпионата Китая «Шаньдун Лунэн» примет на своем поле «Далянь Ифан». Игра состоится 29 августа в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Далянь Ифан».

«Шаньдун Лунэн»

Победа в первом матче китайской Суперлиги над грядущим соперником (3:2) была единственной по итогам первых трех туров.

Все потому, что коллектив разошелся миром на выезде с «Цзянсу Сунин» (0:0) и проиграл «Шанхай Шеньхуа» (0:1). После победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0) он поднялся на третье место.

Затем были успехи еще в двух матчах — против «Шэньчжэнь» (2:0) и «Хэнань Цзянье» (2:1). Победная серия достигла четырех игр после успеха в поединке с «Гуанчжоу Фули» (5:1).

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Такие результаты позволили «Шаньдун Лунэн» занимать уже вторую строчку, где он уступает лидеру «Гуанчжоу Эвергранд» по разнице мячей.

«Далянь Ифан»

«Далянь Ифан» стартовал в этой Суперлиге с поражения от «Шаньдун Лунэн» (2:3). Затем расписали мировую с «Хенань Цзянье» (1:1) и проиграли «Цзянсу Сунин» (1:2).

После этого клуб сыграл вничью с «Шанхай Шэньхуа» (2:2). В двух последующих турах он и вовсе дважды проиграл — «Гуанчжоу Фули» (0:1) и «Шэньчжэню» (2:3).

В предыдущем туре безвыигрышная серия продолжилась благодаря ничьей с «Гуанчжоу Эвергранд» (2:2). Посему команда идет на последнем, восьмом месте группы А с отставанием в три очка от ближайшего конкурента.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 3,80, ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Шаньдун Лунэн» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,00. 0