«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче Суперкубка Англии 29 августа 2020 года

В матче за Суперкубок Англии «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли». Дата проведения поединка — 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль».

«Арсенал»

«Канониры» удачно завершили сезон. Они выиграли Кубок Англии, одолев в финале «Челси» со счетом 2:1. Таким образом, команда Микеля Артеты обеспечила себе место в групповой стадии Лиги Европы и спасла свое положение.

Спасла, потому что «красно-белые» закончили на 8 месте. В противном случае хозяева бы остались без еврокубков.

Сейчас «Арсенал» идет на 3-матчевой победной серии. Клуб одержал победу в последнем туре АПЛ над «Уотфордом» со счетом 3:2. После победы в Кубке Англии клуб сыграл товарищеский поединок с «Милтон Кинс» и победил 4:1.

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«Арсенал» имеет кадровые проблемы. Они связаны с центром обороны. Шкодран Мустафи и Пабло Мари вылетели из-за травмы.

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» тоже не остались без трофеев. Они проиграли в кубковых соревнованиях, однако взяли АПЛ. Подопечные Клоппа набрали 99 очков и проиграли всего 3 раза за сезон.

«Ливерпуль» не уступал в последних четырех играх. Сезон в АПЛ «красные» закончили разгромом «Челси» (5:3) и «Ньюкасла» (3:1).

В межсезонье «Ливерпуль» провел встречу со «Штутгартом», выиграв 3:0. Также гости расписали мировую с «Зальцбургом» (2:2).

Джордан Хендерсон и Жоэль Матип не примут участия в матче из-за травмы.

Прогноз и ставка

Фаворитом пары считается «Ливерпуль». За его победу дают 1.69, тогда как коэффициент на проход составляет 1.37. У «Арсенала» эти цифры составляют 4.90 и 3.30 соответственно.

В конце прошлого сезона Артета обыграл Клоппа 2:1. Тем не менее проблемы в центре обороны могут сыграть свою роль. Пабло Мари очень надежно играл до травмы, а теперь его не будет.

Статус игры позволяет ожидать от нее голов. Мы ожидаем как минимум три мяча. Четыре очных поединка заканчивались как минимум с тремя голами. Ставим на тотал больше 2.5.

Также предлагаем поиграть с индивидуальными тоталами. Надеемся, что «мерсисайдцы» забьют больше одного мяча. 0