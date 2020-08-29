«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч за Суперкубок Англии по футболу 29 августа 2020 года

В субботу, 29 августа, «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уэмбли», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль».

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» получил право побороться за Суперкубок, так как в сезоне 2019/20 завоевал Кубок Англии. В финале этого турнира подопечные Микеля Артеты обыграли «Челси» (2:1).

В Премьер-лиге «канониры» финишировали лишь восьмыми, из-за чего не сумели пробиться в Лигу чемпионов.

Тем не менее, стоит признать, что после рестарта сезона «Арсенал» смотрелся неплохо. Ему даже удалось переиграть «Ливерпуль» (2:1) в 36-м туре и не позволить «красным» набрать рекордное количество очков.

Из Лиги Европы лондонцы вылетели еще в феврале, когда в 1/16 финала по сумме двух встреч уступили «Олимпиакосу» (1:0 и 1:2 д. в.).

Календарь и таблица АПЛ

После травм у «Арсенала» восстанавливаются Пабло Мари, Шкодран Мустафи и Мартинелли.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» сыграет в Суперкубке в статусе действующего чемпиона Англии. Этот титул мерсисайдцы завоевали впервые за 30 лет, притом сделали это довольно уверенно, оторвавшись от ближайшего преследователя на 18 очков.

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После рестарта «красные» не были идеальны, из-за чего не установили новый рекорд по набранным очкам за сезон, но они были все еще сильны для того, чтобы обыграть тот же «Челси» (5:3) в 37-м туре.

В других турнирах команда Юргена Клоппа особых успехов не добилась. В той же Лиге чемпионов она выбыла на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от мадридского «Атлетико» (0:1 и 2:3 д. в.).

Среди травмированных у «Ливерпуля» значится только защитник Жоэль Матип.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Ливерпуля» — 1.70, победа «Арсенала» — 4.90, ничья — 4.10.

Конечно, в целом «красные» считаются более стабильной командой, однако нужно отдать должное Артете, который постепенно возвращает «канониров» на былые позиции.

На финише прошлого сезона «Арсенал» в Кубке обыграл «Манчестер Сити» и «Челси», а в чемпионате — «Ливерпуль». Да, на полную дистанцию Премьер-лиги его может не хватить, но в кубковых турнирах он представляет грозную силу, поэтому, как нам кажется, должен дать бой чемпиону. Наш прогноз — «победа хозяев с форой +1» за 1.76.

Еще один интересный вариант — «ничья хотя бы в одном из таймов» за 1.70. Ждем напряженной игры, победителем которой может стать каждый. 0