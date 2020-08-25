«Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч MLS 25 августа 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Нью-Йорк Сити» сыграет с «Коламбус Крю». Матч пройдет на стадионе «Янки» 25 августа. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю».

«Нью-Йорк Сити»

На данный момент коллектив из Нью-Йорка имеет лишь 3 очка, которые были заработаны в 6 играх. В турнирной таблице Востока команда идет последней.

Перед приостановкой сезона «Нью-Йорк Сити» проиграл два матча в регулярке, уступив «Коламбус Крю» (0:1) и «Торонто» (0:1), после чего «горожане» оказались слабее «Тигрес» (0:1) в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

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В предсезонном турнире MLS Is Back команда Ронни Дейлы влетела «Филадельфии» (0:1) и «Орландо Сити» (1:3), но позже она взяла верх над «Интером» (1:0).

В плей-офф «Нью-Йорк Сити» переиграл «Торонто» (3:1), а затем была неудачная встреча с «Портленд Тимберс» (1:3). В регулярке синие потерпели поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1).

«Коламбус Крю»

На данный момент клуб из Колумбуса, штат Огайо, находится на первом месте в Восточной конференции, имея 16 очков, 12 забитых голов и лишь 1 пропущенный мяч за 6 туров.

Перед приостановкой MLS «Коламбус Крю» переиграл «Нью-Йорк Сити» (1:0), после чего он расписал мировую с «Сиэтл Саундерс» (1:1).

В предсезонном соревновании MLS Is Back подопечные Калеба Портера победили «Цинциннати» (4:0), «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0) и «Атланту» (1:0).

А в плей-офф данного турнира «бригада» по пенальти уступила «Миннесоте» (1:1, 3:5). В регулярном чемпионате «Коламбус Крю» легко справился с «Чикаго Файр» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Йорк Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 3.62, а на победу «Коламбус Крю» — 2.85.

На данном этапе турнира команда Калеба Портера находится в прекрасной форме, а вот коллектив из Нью-Йорка демонстрирует ужасную игру в защите и занимает последнее место в таблице. На стадионе «Янки» гости воспользуются всеми слабостями синих.

Наши прогноз и ставка — «Коламбус Крю» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.87. 0