«Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч МЛС 23 августа 2020 года

В ночь на 23 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС состоится дерби Лос-Анджелеса — ФК «Лос-Анджелес» сыграет с «ЛА Гэлакси». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Лос-Анджелес»

ФК «Лос-Анджелес» с девятью зачетными пунктами находится на четвертом месте в Западной конференции. От лидера коллектив отстает всего на три очка.

Еще до незапланированной паузы «золотисто-черные» сыграли две встречи, где смогли один раз победит и одну игру свести вничью.

В летнем турнире под название MLS is Back команда на групповом этапе набрала пять баллов (одна победа и два мировых исхода) и пробилась в плей-офф.

В 1/8 финала ФК «Лос-Анджелес» прошел «Сиэтл», выиграв со счетом 4:1, а в четвертьфинале команда по пенальти проиграла «Орландо Сити», сыграв в основное время 1:1.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в этой же конференции расположился на самом дне в турнирной таблице, имея всего два очка в пяти проведенных встречах.

Эти пункты коллектив набрал в играх с «Хьюстон Динамо» (по 1:1), где одна из встреч была еще в феврале, а другая — в конце июля.

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На турнире MLS is Back «галактикос» выступили неудачно. В одной компании с «Портлендом», «Хьюстон Динамо» и своим предстоящим противником, которому проиграли со счетом 2:6, они набрали лишь балл и финишировали последними в квартете.

В минувшем чемпионате «Лос-Анджелес» дважды обыграл «Лос-Анджелес Галакси» (3:2 и 5:3) при одной мировой (3:3).

Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа ФК «Лос-Анджелес» — 1.44, победа «Гэлакси» — 6.15, ничья — 5.25.

Прогнозируем, что ФК «Лос-Анджелес» обыграет «ЛА Гэлакси» с разницей в несколько мячей. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0