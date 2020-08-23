ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманКуман в «Барселоне». Не превратится ли работа мечты в кошмар? Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион» «Зенит» — ЦСКАЕдиноличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
  • 20:56
    • Лукаку и Лаутаро в старте «Интера» на матч с «Севильей»
  • 20:46
    • СМИ: Часть правления «Барселоны» не против продажи Месси
  • 17:17
    • Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций
  • 17:01
    • Широкова обвинили в покушении на убийство
  • 20:36
    • Капитана «МЮ» обвиняют в неповиновении полиции и попытке подкупа
  • 17:33
    • «Локомотив» хочет получить за Алексея Миранчука 20 млн евро
  • 16:54
    • Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    За кем останется дерби Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч МЛС 23 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    Диего Росси
    В ночь на 23 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС состоится дерби Лос-Анджелеса — ФК «Лос-Анджелес» сыграет с «ЛА Гэлакси». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси».
    ×
    Футбол. США. MLS 23 Августа 2020 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» с девятью зачетными пунктами находится на четвертом месте в Западной конференции. От лидера коллектив отстает всего на три очка.

    Еще до незапланированной паузы «золотисто-черные» сыграли две встречи, где смогли один раз победит и одну игру свести вничью.

    В летнем турнире под название MLS is Back команда на групповом этапе набрала пять баллов (одна победа и два мировых исхода) и пробилась в плей-офф.

  • Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
  • Вчера

    • В 1/8 финала ФК «Лос-Анджелес» прошел «Сиэтл», выиграв со счетом 4:1, а в четвертьфинале команда по пенальти проиграла «Орландо Сити», сыграв в основное время 1:1.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в этой же конференции расположился на самом дне в турнирной таблице, имея всего два очка в пяти проведенных встречах.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Эти пункты коллектив набрал в играх с «Хьюстон Динамо» (по 1:1), где одна из встреч была еще в феврале, а другая — в конце июля.

    Все прогнозы на футбол

    На турнире MLS is Back «галактикос» выступили неудачно. В одной компании с «Портлендом», «Хьюстон Динамо» и своим предстоящим противником, которому проиграли со счетом 2:6, они набрали лишь балл и финишировали последними в квартете.

    В минувшем чемпионате «Лос-Анджелес» дважды обыграл «Лос-Анджелес Галакси» (3:2 и 5:3) при одной мировой (3:3).

    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа ФК «Лос-Анджелес» — 1.44, победа «Гэлакси» — 6.15, ничья — 5.25.

    Прогнозируем, что ФК «Лос-Анджелес» обыграет «ЛА Гэлакси» с разницей в несколько мячей. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Химки — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Килмарнок
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч МЛС 23 августа 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры