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    Чем закончится встреча лидеров Западной конференции?

    «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч MLS 22 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити»
    Джонни Расселл
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Миннесота Юнайтед» сыграет со «Спортингом Канзас-Сити». Матч пройдет на стадионе «Альянц Филд» 22 августа. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити».
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    Футбол. США. MLS 22 Августа 2020 года
    Миннесота Юнайтед
  • США. MLS. Плей-офф
    •  Миннесота Юнайтед 02:30 Спортинг Канзас Сити Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
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    «Миннесота Юнайтед»

    После пяти туров регулярного сезона команда из Сент-Пола, штат Миннесота, находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 11 очками в копилке.

    Перед паузой в футболе «Миннесота Юнайтед» сыграла в двух матчах MLS, в которых она одержала верх над «Портленд Тимберс» (3:1) и разнесла «Сан-Хосе Эртквейкс» (5:2).

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    Позже в групповом раунде предсезонного турнира MLS Is Back подопечные Эдриана Хита победили «Спортинг Канзас-Сити» (2:1), а также разошлись миром с «Реал Солт-Лейк» (0:0) и «Колорадо Рэпидс» (2:2).

    В плей-офф данного турнира «Миннесота Юнайтед» прошла «Коламбус Крю» по пенальти (1:1, 5:3) и крупно обыграла «Сан-Хосе Эртквейкс» (4:1). А 7 августа эта команда влетела «Орландо Сити» (1:3).

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Команда из Канзас-Сити, штат Канзас, на данном этапе регулярки лидирует в таблице Западной конференции. В пяти турах она заработала 12 баллов.

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    • Незадолго до ухода на карантин «Спортинг КС» победил в гостях «Ванкувер» (3:1), а дома разгромил «Хьюстон Динамо» (4:0).

    На групповой стадии турнира MLS Is Back подопечные Питера Вермеса проиграли «Миннесоте Юнайтед» (1:2), но позже они одержали верх над «Колорадо Рэпидс» (3:2) и «Реал Солт-Лейк» (2:0).

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    Первая игра плей-офф данного соревнования завершилась для «Спортинга Канзас-Сити» победой над «Ванкувером» по пенальти (0:0, 3:1), а в 1/4 подопечные Вермеса уступили «Филадельфии Юнион» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 3.64, а на победу «Спортинга Канзас-Сити» — 2.63.

    В очной игре сойдутся два результативных коллектива Западной конференции, которые покажут атакующий футбол. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.60. 0

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    «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч MLS 22 августа 2020 года. Прогноз на «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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