«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года

22 августа на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» в пятом туре розыгрыша ФНЛ сыграют с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Оренбург».

«Крылья Советов»

По итогам прошлого сезона «Крылышки» покинули российскую Премьер-лигу, заняв предпоследнюю 15 строку в таблице. В 30 играх самарцы добыли восемь побед, семь ничьих и 15 поражений.

На данный момент в первенстве ФНЛ «Крылья Советов» расположились на шестой позиции в турнирной таблице, заработав семь очков в четырех проведенных играх.

На старте турнира клуб из Самары на своей арене не смог переиграть «Балтику», сыграв вничью (0:0), во втором туре состоялось поражение в Москве от «Велеса» (1:3).

А в последующих двух игровых днях «волжане» добыли две виктории. Сперва они на своей территории переиграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0, а затем была победа в гостях над «Чайкой» — 3:0.

«Оренбург»

«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул класс сильнейших, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ, выиграв семь игр при шести ничьих и 13 поражениях.

Календарь и таблица ФНЛ

Старт «газовиков» во втором по классу дивизионе России удался просто блестяще. Они выиграли три первых матча подряд, обыграв в гостях брянской «Динамо», дома «Нефтехимик» (по 1:0) и на своей арене «Аланию» (3:0).

И только в минувшем игровом дне «сине-белые» потеряли первые очки в сезоне и впервые пропустили, расписав мировую на своей территории с ивановским «Текстильщиком» — 1:1.

С десятью набранными очками «Оренбург» находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая только по разнице мячей первой «Балтике».

В минувшем сезоне, когда оба коллектива выступали в РПЛ, в Самаре команды сыграли вничью (1:1), а в Оренбурге выиграли «Крылышки» — 1:0.

Прогноз и ставка

От поединка коллективов, которые еще недавно играли в элите российского футбола, вполне можно ожидать парочку забитых мячей. Наши прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0