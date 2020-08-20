«Колрейн» — «Ла Фиорита». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 20 августа 2020 года

В четверг, 20 августа, в поединке предварительного раунда Лиги Европы «Колрейн» из Северной Ирландии на своем поле примет «Ла Фиориту» из Сан-Марино. Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Колрейн» — «Ла Фиорита».

«Колрейн»

«Колрейн» в этом 10-летие только дважды принимал участие в еврокубках. В сезоне 2017/18 на аналогичной стадии ЛЕ он проиграл норвежскому «Хеугесунну» — 0:0 и 0:7.

На следующий год «сине-белые» также не смогли преодолеть этот же этап, на этот раз уступив дорогу сербскому «Спартаку», проиграв дома 0:2, а в гостях расписав мировую 1:1.

В досрочно завершившемся чемпионате Северной Ирландии (в марте) «Колрейн» финишировал на второй позиции, отстав от первой строки на четыре балла.

«Ла Фиорита»

Для «Ла Фиориты» это будет уже девятое появление на евроарене. Что правда, все свои выступления команда прекращала на первом же этапе.

В прошлом сезоне «сине-желтые» участвовали в предварительном раунде Лиги Европы, где дважды уступили «Энгордани» из Андорры — 0:1 и 1:2.

А сезоном ранее они в предвариловки Лиги чемпионов проиграли гибралтарскому «Линкольн Ред Импс» (0:2), а переместившись в ЛЕ были выбиты латвийским «Спартаком» из Юрмалы (0:3 и 0:6).

Всего за 17 матчей на евроарене 5-кратный чемпион Сан-Марино только один матч свел вничью при 16 поражениях, разница мячей во всех этих встречах — 2:50.

Прогноз на «Колрейн» — «Ла Фиорита»

Представителю Сан-Марино уж очень трудно даются забитые мячи на евроарене. Скорее всего, «Колрейн» победит «всухую». 0