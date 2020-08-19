«КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

В среду, 19 августа, фарерский «КИ Клаксвик» на своем поле примет словацкий «Слован» в первом квалифай раунде Лиги чемпионов. Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» минувший сезон может занести себе в актив. На внутренней арене команда выиграла чемпионат Фарер, впервые за 20 лет.

На евроарене «сине-белые» тоже выступили удачно, как для представителя Фарер. Команда смогла пройди в Лиге Европы два раунда, и была остановлена только швейцарским «Люцерном», которому дважды проиграла по 0:1.

В текущем национальном первенстве КИ идет на второй строке в турнирной таблице, уступая пять очков лидеру.

Отметим, что у коллектива 5-матчевая победная серия, в которой он смог сохранить свои ворота на замке.

«Слован» Братислава

В Лиге чемпионов в прошлом сезоне «Слован» проиграл в первом же раунде, уступив по пенальти черногорской «Сутьеске», оба матча завершив по 1:1.

После чего братиславцы переместились Лигу Европы, где прошли три раунда квалификации и пробились в групповой этап.

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Но в своем квартете в одной компании с «Бешикташем», «Вулверхэмптоном» и «Брагой» словацкий коллектив выиграл всего одну игру при одной мировой и четырех поражениях, и занял последнее место.

За последние 16 официальных матчей «Слован» уступил лишь в одном из них при 12 победах и трех ничьих.

Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава

Даже вне родных стен «Слован» вполне может рассчитывать на уверенную викторию, т.к. класс его соперника не особо высок. Наши прогноз и ставка: победа «Слована» с форой (-1). 0