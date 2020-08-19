«КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

«КИ Клаксвик»
«КИ Клаксвик» минувший сезон может занести себе в актив. На внутренней арене команда выиграла чемпионат Фарер, впервые за 20 лет.
На евроарене «сине-белые» тоже выступили удачно, как для представителя Фарер. Команда смогла пройди в Лиге Европы два раунда, и была остановлена только швейцарским «Люцерном», которому дважды проиграла по 0:1.
В текущем национальном первенстве КИ идет на второй строке в турнирной таблице, уступая пять очков лидеру.
Отметим, что у коллектива 5-матчевая победная серия, в которой он смог сохранить свои ворота на замке.
«Слован» Братислава
В Лиге чемпионов в прошлом сезоне «Слован» проиграл в первом же раунде, уступив по пенальти черногорской «Сутьеске», оба матча завершив по 1:1.
После чего братиславцы переместились Лигу Европы, где прошли три раунда квалификации и пробились в групповой этап.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Но в своем квартете в одной компании с «Бешикташем», «Вулверхэмптоном» и «Брагой» словацкий коллектив выиграл всего одну игру при одной мировой и четырех поражениях, и занял последнее место.
За последние 16 официальных матчей «Слован» уступил лишь в одном из них при 12 победах и трех ничьих.
Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава
Даже вне родных стен «Слован» вполне может рассчитывать на уверенную викторию, т.к. класс его соперника не особо высок. Наши прогноз и ставка: победа «Слована» с форой (-1). 0