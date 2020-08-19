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    Будет ли удачной поездка «Слована» на Фареры?

    «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава
    «Слован» Братислава
    В среду, 19 августа, фарерский «КИ Клаксвик» на своем поле примет словацкий «Слован» в первом квалифай раунде Лиги чемпионов. Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Августа 2020 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:00 Слован Слован
  • Либерец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.80
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» минувший сезон может занести себе в актив. На внутренней арене команда выиграла чемпионат Фарер, впервые за 20 лет.

    На евроарене «сине-белые» тоже выступили удачно, как для представителя Фарер. Команда смогла пройди в Лиге Европы два раунда, и была остановлена только швейцарским «Люцерном», которому дважды проиграла по 0:1.

    В текущем национальном первенстве КИ идет на второй строке в турнирной таблице, уступая пять очков лидеру.

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    • Отметим, что у коллектива 5-матчевая победная серия, в которой он смог сохранить свои ворота на замке.

    «Слован» Братислава

    В Лиге чемпионов в прошлом сезоне «Слован» проиграл в первом же раунде, уступив по пенальти черногорской «Сутьеске», оба матча завершив по 1:1.

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    После чего братиславцы переместились Лигу Европы, где прошли три раунда квалификации и пробились в групповой этап.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Но в своем квартете в одной компании с «Бешикташем», «Вулверхэмптоном» и «Брагой» словацкий коллектив выиграл всего одну игру при одной мировой и четырех поражениях, и занял последнее место.

    За последние 16 официальных матчей «Слован» уступил лишь в одном из них при 12 победах и трех ничьих.

    Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава

    Даже вне родных стен «Слован» вполне может рассчитывать на уверенную викторию, т.к. класс его соперника не особо высок. Наши прогноз и ставка: победа «Слована» с форой (-1). 0

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    «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Слован» Братислава. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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