«Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

Во вторник, 18 августа «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лейпциг» — «ПСЖ».

«Лейпциг»

«Лейпциг» в текущем сезоне стал победителем группы G, в которой опередил «Лион», «Бенфику» и «Зенит».

В 1/16 финала Лиги чемпионов «быки» уверенно прошли «Тоттенхэм» (1:0 и 3:0), после чего расправились с мадридским «Атлетико» (2:1).

В немецкой Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсманна финишировали третьим вслед за «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

К слову, после рестарта сезона свое единственное поражение «быки» потерпели как раз от дортмундцев (0:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Ибраима Конате и Фабрис Хартманн.

«Пари Сен-Жермен»

«ПСЖ» выиграл группу A, в которой также выступали мадридский «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

В 1/16 финала чемпионы Франции со скрипом прошли дортмундскую «Боруссию» (1:2 и 2:0), а в четвертьфинале лишь в концовке игры дожали «Аталанту» (2:1).

Во французской Лиге 1, которая так и не была возобновлена после начала пандемии коронавируса, «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Этим летом команда Томаса Тухеля также успела завоевать Кубок Франции и Кубок лиги, победив «Сент-Этьен» (1:0) и «Лион» (1:0) соответственно.

Среди травмированных у парижан значатся Марко Верратти и Левен Кюрзава.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество чемпионам Франции: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.80, победа «Лейпцига» — 4.40, ничья — 4.10.

Нам сложно согласиться с таким раскладом, учитывая то, насколько мощно «быки» сыграли против «Атлетико», контролируя большую часть игры.

Да, у Тухеля сильная команда по именам, Килиан Мбаппе залечил травму, видны старания Неймара, но говорить о какой-то легкости и мощи не приходится. Посмотрите на все последние победы парижан — они вышли очень мучительными и минимальными.

Нам кажется, что парижане будут очень некомфортно себя чувствовать в игре с дисциплинированными немцами, поэтому наш прогноз — «победа "Лейпцига" с форой +1» за 1.63.

Чтобы увеличить коэффициент, можно присмотреться к ставке «победа "Лейпцига" с форой 0 в первом тайме» за 2.65. Учитывая то, как медленно набирают обороты чемпионы Франции, у «быков» будут хорошие шансы выйти вперед до перерыва. 0