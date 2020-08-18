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    Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?

    «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «ПСЖ»
    Килиан Мбаппе
    Во вторник, 18 августа «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лейпциг» — «ПСЖ».
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 18 Августа 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» в текущем сезоне стал победителем группы G, в которой опередил «Лион», «Бенфику» и «Зенит».

    В 1/16 финала Лиги чемпионов «быки» уверенно прошли «Тоттенхэм» (1:0 и 3:0), после чего расправились с мадридским «Атлетико» (2:1).

    В немецкой Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсманна финишировали третьим вслед за «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

    К слову, после рестарта сезона свое единственное поражение «быки» потерпели как раз от дортмундцев (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Ибраима Конате и Фабрис Хартманн.

    «Пари Сен-Жермен»

    «ПСЖ» выиграл группу A, в которой также выступали мадридский «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

    В 1/16 финала чемпионы Франции со скрипом прошли дортмундскую «Боруссию» (1:2 и 2:0), а в четвертьфинале лишь в концовке игры дожали «Аталанту» (2:1).

    Во французской Лиге 1, которая так и не была возобновлена после начала пандемии коронавируса, «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Этим летом команда Томаса Тухеля также успела завоевать Кубок Франции и Кубок лиги, победив «Сент-Этьен» (1:0) и «Лион» (1:0) соответственно.

    Среди травмированных у парижан значатся Марко Верратти и Левен Кюрзава.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество чемпионам Франции: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.80, победа «Лейпцига» — 4.40, ничья — 4.10.

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    Нам сложно согласиться с таким раскладом, учитывая то, насколько мощно «быки» сыграли против «Атлетико», контролируя большую часть игры.

    Да, у Тухеля сильная команда по именам, Килиан Мбаппе залечил травму, видны старания Неймара, но говорить о какой-то легкости и мощи не приходится. Посмотрите на все последние победы парижан — они вышли очень мучительными и минимальными.

    Нам кажется, что парижане будут очень некомфортно себя чувствовать в игре с дисциплинированными немцами, поэтому наш прогноз«победа "Лейпцига" с форой +1» за 1.63.

    Чтобы увеличить коэффициент, можно присмотреться к ставке «победа "Лейпцига" с форой 0 в первом тайме» за 2.65. Учитывая то, как медленно набирают обороты чемпионы Франции, у «быков» будут хорошие шансы выйти вперед до перерыва. 0

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    «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 августа 2020 года. Прогноз на «Лейпциг» — «ПСЖ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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