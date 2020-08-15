ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ «Тампа-Бэй» — «Коламбус»НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном» Эрик Максим Шупо-Мотинг и НеймарНеочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов
  • 11:12
    • «Рубин» объявил о трансфере хавбека сборной Южной Кореи
  • 16:29
    • Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесен на один день
  • 15:59
    • Семин: Фаны «Локомотива» ждут честных решений, а получают «фак»
  • 15:20
    • Виллиан перешел в «Арсенал»
  • 11:27
    • «Локомотив» сделал запрос о трансфере колумбийского форварда
  • 08:29
    • «Финикс» выиграл восьмую игру подряд, «Портленд» одолел «Бруклин»
  • 07:16
    • «Лион» намерен подать жалобу на выбор арбитра матча с «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Продолжит ли ПСВ выигрывать контрольные матчи?

    ПСВ — «Витесс». Прогноз (к. 2.80) и ставки на товарищеский матч 15 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на ПСВ
    Прогноз и ставки на ПСВ — «Витесс»
    ПСВ выиграл два предыдущих контрольных матча
    В субботу, 15 августа, ПСВ сыграет с «Витессом» в контрольном поединке. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени. Прогноз на ПСВ — «Витесс».

    ПСВ

    По итогам минувшего сезона ПСВ занял четвертую позицию. При этом важно отметить, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии.

    Отставание клуба из Эйндховена от чемпиона «Аякса» составило семь очков. С учетом того, что до окончания первенства оставалось восемь туров, теоретически команда еще могла побороться за титул.

    До начала нового сезона в Эредивизии еще больше месяца, поэтому пока «Крестьяне» проводят товарищеские поединки. Их коллектив провел два, которые выиграл — у немецких «Верля» (3:0) и «Юрдингена» (3:0).

    «Витесс»

    В прошлой кампании чемпионата Нидерландов «Витесс» занял седьмую строчку. От зоны плей-офф Лиги Европы команда отстала на три очка.

    Все прогнозы на футбол

    До третьего места, которое дает право играть в Лиге Европы, клубу не хватило девять пунктов. Посему арнемцы должны быть еще сильнее разочарованы тем, что первенство завершилось досрочно.

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В межсезонье коллектив провел три товарищеские встречи, каждую из которых выиграл. Повержены были соотечественники из «Волендама» (0:5), «Вестерло» (2:4) и «Херенвена» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех соперника оценивается в 3,24, ничья — в 2,35.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и в матче будет забито четыре гола за 2,80. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.72
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Гуанчжоу Фули
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    ПСВ — «Витесс». Прогноз (к. 2.80) и ставки на товарищеский матч 15 августа 2020 года. Прогноз на ПСВ — «Витесс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры