ПСВ — «Витесс». Прогноз (к. 2.80) и ставки на товарищеский матч 15 августа 2020 года

В субботу, 15 августа, ПСВ сыграет с «Витессом» в контрольном поединке. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени. Прогноз на ПСВ — «Витесс».

ПСВ

По итогам минувшего сезона ПСВ занял четвертую позицию. При этом важно отметить, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии.

Отставание клуба из Эйндховена от чемпиона «Аякса» составило семь очков. С учетом того, что до окончания первенства оставалось восемь туров, теоретически команда еще могла побороться за титул.

До начала нового сезона в Эредивизии еще больше месяца, поэтому пока «Крестьяне» проводят товарищеские поединки. Их коллектив провел два, которые выиграл — у немецких «Верля» (3:0) и «Юрдингена» (3:0).

«Витесс»

В прошлой кампании чемпионата Нидерландов «Витесс» занял седьмую строчку. От зоны плей-офф Лиги Европы команда отстала на три очка.

Все прогнозы на футбол

До третьего места, которое дает право играть в Лиге Европы, клубу не хватило девять пунктов. Посему арнемцы должны быть еще сильнее разочарованы тем, что первенство завершилось досрочно.

В межсезонье коллектив провел три товарищеские встречи, каждую из которых выиграл. Повержены были соотечественники из «Волендама» (0:5), «Вестерло» (2:4) и «Херенвена» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех соперника оценивается в 3,24, ничья — в 2,35.

Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и в матче будет забито четыре гола за 2,80. 0