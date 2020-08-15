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    «Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лион»
    Кевин де Брейне
    В субботу, 15 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лион».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 15 Августа 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» выступал в группе C Лиги чемпионов, где опередил «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».

    В 1/8 финала «горожане» прошли мадридский «Реал», который дважды обыграли с одинаковым счетом 2:1.

    В английской Премьер-лиге команда Пепа Гвардиолы финишировала второй, отстав от «Ливерпуля» на 18 очков. После рестарта сезона «Сити» проиграл только «Челси» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1).

    Также «горожане» вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение от «Арсенала» (0:2) в полуфинале Кубка Англии.

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    Среди травмированных у «Манчестер Сити» значится только нападающий Серхио Агуэро.

    «Лион»

    «Лион» со скрипом прошел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в группе G второе место, где пропустил вперед «Лейпциг», но обогнал «Бенфику» и «Зенит».

    В 1/8 финала «ткачи» преподнесли сюрприз, выбив «Ювентус». Дома они победили 1:0, а в гостях проиграли 1:2, чего хватило для общего успеха.

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    • В Лиге 1 подопечные Руди Гарсии стали лишь седьмыми. При этом стоит заметить, что сезон во французском первенстве был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

    Также «Лион» играл в финале Кубка французской лиги, где потерпел минимальное поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После травм у «ткачей» восстанавливаются Джейсон Денайер и Максвелл Корне.

    Прогноз и ставка на «Манчестер Сити» — «Лион»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество англичанам: победа «Манчестер Сити» — 1.25, победа «Лиона» — 11.50, ничья — 7.20.

    Многие ожидали, что соперником «горожан» по четвертьфиналу станет «Ювентус», но так уж вышло, что чемпионы Италии не совладали, с представителем Франции, которому в Турине, нужно признать, во многом повезло с назначением пенальти, ставшим определяющим в этом противостоянии.

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    Теперь подопечных Руди Гарсии ждет еще более серьезное испытание. «Манчестер Сити» на данном этапе сезона выглядит грознее «Ювентуса» и, судя по всему, делает большую ставку на триумф в Лиге чемпионов.

    «Горожане» классно сыграли против «Реала», так что ждем от них такого же доминирования в четвертьфинале. Англичанам по силам выиграть с разницей в два мяча и больше. Наш прогноз«победа "Манчестер Сити" с форой -1,5» за 1.82.

    Также можно присмотреться к ставке «тайм-матч: п1-п1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.74. 0

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    «Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 15 августа 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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