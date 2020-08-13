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    В игре с «РБ Лейпцигом» «Атлетико» не будет все время обороняться

    «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.75) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 13 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Атлетико»
    Марсель Хальстенберг
    В четвертьфинале Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико». Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 13 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Августа 2020 года
    РБ Лейпциг
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    «РБ Лейпциг»

    На групповой стадии текущего еврокубкового сезона представители Лейпцига играли в квартете G с «Лионом», «Бенфикой» и «Зенитом».

    В шести поединках немецкая команда заработала 11 очков, забила 10 голов, а пропустила 8. В плей-офф она вышла с первого места.

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    • На стадии 1/8 финала «РБ Лейпциг» сразился с «Тоттенхэмом». В первой встрече в Лондоне гол Тимо Вернера с пенальти принес «быкам» победу (1:0).

    Ответный поединок дома команда Юлиана Нагельсмана также выиграла (3:0), после чего она отправилась на вынужденную паузу.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После возобновления сезона «РБ Лейпциг» провел девять матчей в Бундеслиге, победив лишь в четырех встречах.

    В трех майских поединках «быки» разошлись миром с «Фрайбургом» (1:1), разнесли «Майнц» (5:0) и скатали ничейку с «Гертой» (2:2). Вторую победу команда Нагельсмана добыла в сражении с «Кельном» (4:2).

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  • 10/08/2020

    • Позже «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Падерборном» (1:1), прихлопнул «Хоффенхайм» (2:0) и заработал 1 балл в игре с «Фортуной» (2:2).

    Единственное поражение в посткарантинный период «быки» потерпели от «Боруссии» Д в 33-м туре (0:2). В финальном матче команда одержала верх над «Аугсбургом» (2:1), завершив сезон в тройке лидеров.

    «Атлетико»

    Мадридский клуб играл в текущем сезоне в квартете D. В этой группе испанский коллектив бился за плей-офф с «Ювентусом», «Байером» и «Локомотивом».

    Набрав в шести матчах 10 очков, команда заняла вторую позицию в таблице с разницей забитых и пропущенных 8:5.

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    • В плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» встретился с «Ливерпулем». На «Ванда Метрополитано» подопечные Диего Симеоне выиграли минимально (1:0).

    Позже на «Энфилде» «матрасники» уступили 0:1 и перевели игру в дополнительное время. В овертаймах мадридцы забили 3 гола. По сумме встреч — 4:2 они прошли в четвертьфинал.

    Все прогнозы на спорт

    В посткарантинный отрезок сезона «Атлетико» принял участие в 11 матчах Примеры и никому не проиграл. Сперва «индейцы» разошлись миром с «Атлетиком» (1:1).

    А в следующих четырех турах подопечные Диего Симеоне взяли верх над «Осасуной» (5:0), «Вальядолидом» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавесом» (2:1).

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    Позже «Атлетико» сыграл вничью с «Барсой» (2:2), одолел «Мальорку» (3:0), заработал 1 балл в матче с «Сельтой» (1:1), победил «Бетис» (1:0) и «Хетафе» (2:0), а также разбежался миром с «Реалом Сосьедад» (1:1).

    В турнирной таблице Примеры «матрасники» после паузы смогли подняться на третью строчку. За 38 туров они набрали 70 очков.

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпцига» в четвертьфинале Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 3.11, а на победу «Атлетико» — 2.43.

    Несмотря на уход Тимо Вернера, немецкий клуб не собирается отказываться от своей атакующей игры с опасными моментами и голами. «Атлетико», любящий действовать без мяча, сможет подловить «РБ Лейпциг» на контратаках.

    В грядущем матче команды сыграют результативно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.75. 0

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    «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.75) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 13 августа 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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