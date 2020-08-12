«Торпедо» — «Акрон». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года

В третьем туре первенства ФНЛ «Торпедо» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоится в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова, начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Акрон».

«Торпедо»

«Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.

На старте нового чемпионата «автозаводцы» уступили в Ярославле местному «Шиннику» со счетом 0:1, после чего расписали мировую в дерби со «Спартаком-2» (1:1).

С одним зачетным пунктом «торпедовцы» расположились лишь на 16 строке в турнирной таблице ФНЛ.

«Акрон»

«Акрон», который был основан только в 2018 году, в минувшем досрочно завершившемся чемпионате, стал первым в ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».

При подготовке к новому сезону тольяттинцы провели пять контрольных встреч, где трижды сыграли вничью, раз победили и раз проиграли — «Краснодару-2» (1:3).

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Дебютант первого дивизиона стартовал с минимального выездного поражения от «Факела» (0:1), а во втором туре «Акрон» в родных стенах одолел «Шинник» — 2:1.

С тремя набранными пунктами коллектив из Тольятти идет на десятой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

Прогноз на «Торпедо» — «Акрон»

После неудачного старта «Торпедо» должно теперь добыть три очка. Наши прогноз и ставка на этот матч — победа хозяев с форой (-1). 0