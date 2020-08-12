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    Удивит ли «Аталанта» чемпиона Франции?

    «Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «ПСЖ»
    Дуван Сапата
    В среду, 12 августа, «Аталанта» сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «ПСЖ».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Августа 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.05
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    «Аталанта»

    Футболисты «Аталанты» в своей группе C заняли второе место, пропустив вперед «Манчестер Сити» и опередив «Шахтер» и загребское «Динамо».

    В 1/8 финала бергамская команда уверенно прошла «Валенсию», которую обыграла как дома (4:1), так и на выезде (4:3).

    В чемпионате Италии сезона 2019/20 подопечные Джан Пьеро Гасперини финишировали на третьей строчке, оказавшись позади лишь «Ювентуса» и «Интера». В летней части первенства бергамцы провели 13 матчей, в которых потерпели всего одно поражение — от «нерадзурри» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После травм у «Аталанты» восстанавливаются Пьерлуиджи Голлини, Хосе Паломино и Йосип Иличич.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» стал победителем группы A, в которой также играли «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

    В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане со скрипом одолели дортмундскую «Боруссию». На выезде они уступили 1:2, зато на «Парк де Пренс» победили 2:0.

  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
  • Один из лидеров парижской команды получил травму и рискует пропустить важнейшие матчи
  • 30/07/2020

    • В сезоне 2019/20 команда Томаса Тухеля также защитила чемпионский титул в Лиге 1, сезон в которой, впрочем, не был доигран из-за коронавируса. По среднему количеству набранных очков за игру «Пари Сен-Жермен» (2,52) опередил «Марсель» (2,00), «Ренн» (1,79) и «Лилль» (1,75).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Среди травмированных у парижан значатся Левен Кюрзава, Марко Верратти и Килиан Мбаппе.

    Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «ПСЖ»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество французам: победа «Пари Сен-Жермен» — 2.05, победа «Аталанты» — 3.50, ничья — 4.00.

    По составу парижане смотрятся предпочтительнее, но давайте не забывать, что бергамцы в этом сезоне демонстрируют очень качественный футбол и много забивают.

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    Кроме того, Тухелю, возможно, придется обойтись без услуг одной из своих звезд — Килиана Мбаппе. Нападающий получил травму в финальном матче Кубка лиги и долгое время не тренировался.

    Учитывая тот факт, что судьба путевки в полуфинал решится всего за 90 минут, ожидаем, что первая половина встречи пройдет в более спокойном ритме, поэтому высока вероятность ничьей. Наш прогноз«победа "Аталанты" в первом тайме с форой 0» за 2.37.

    Что же касается общего итога, то на классе «Пари Сен-Жермен» все же обязан побеждать, пусть даже и в компенсированное время или по пенальти. Еще один вариант для ставки«выход парижан в полуфинал» за 1.60. 0

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    «Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 12 августа 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «ПСЖ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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