«Шахтер» Д — «Базель». Прогноз (к. 1.87) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 11 августа 2020 года

В четвертьфинале Лиги Европы «Шахтер» Д сыграет с «Базелем». Матч пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене 11 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Базель».

«Шахтер» Д

Свой еврокубковый путь «горняки» начинали в Лиге чемпионов. В группе с «Ман Сити», «Аталантой» и «Динамо» Загреб украинская команда заняла третье место с шестью очками.

В плей-офф Лиги Европы «Шахтер» Д встретился с «Бенфикой». На стадионе «Металлист» подопечные Луиша Каштру победили (2:1), а в Лиссабоне команды разошлись миром (3:3).

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В 1/8 финала ЛЕ оранжево-черные обыграли «Вольфсбург» на выезде (2:1), после чего дома с 89-й по 93-ю минуту вколотили «волкам» трешку (3:0).

Чемпионат Украины «Шахтер» Д закончил на первой строчке, заработав 82 очка в 32 поединках.

«Базель»

На групповом этапе Лиги Европы швейцарский клуб из одноименного города сразился за плей-офф с «Хетафе», «Краснодаром» и «Трабзонспором». С 13 баллами в копилке эта команда заняла первое место.

В первом плей-офф раунде «Базель» попал на АПОЭЛ. В гостях красно-синие разгромили киприотов со счетом 3:0, а дома они одержали скромную победу — 1:0.

В следующем поединке в рамках Лиги Европы команда Марселя Коллера разгромила «Айнтрахт» на «Коммерцбанк-Арене» (3:0), после чего в родных стенах она выиграла минимально (1:0).

В чемпионате Швейцарии «Базель» сыграл в 36 матчах. Набрав 62 очка, красно-синие в итоге закончили сезон на третьей строчке.

Прогноз и ставка

Победа «Шахтера» Д в четвертьфинале оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Базеля» — 4.30.

В этом поединке между собой сыграют клубы, любящие открытый, атакующий футбол, поэтому в грядущей встрече стоит ждать голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87. 0