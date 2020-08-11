«Шахтер» Д — «Базель». Прогноз (к. 1.87) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 11 августа 2020 года

«Шахтер» Д
Свой еврокубковый путь «горняки» начинали в Лиге чемпионов. В группе с «Ман Сити», «Аталантой» и «Динамо» Загреб украинская команда заняла третье место с шестью очками.
В плей-офф Лиги Европы «Шахтер» Д встретился с «Бенфикой». На стадионе «Металлист» подопечные Луиша Каштру победили (2:1), а в Лиссабоне команды разошлись миром (3:3).
В 1/8 финала ЛЕ оранжево-черные обыграли «Вольфсбург» на выезде (2:1), после чего дома с 89-й по 93-ю минуту вколотили «волкам» трешку (3:0).
Чемпионат Украины «Шахтер» Д закончил на первой строчке, заработав 82 очка в 32 поединках.
«Базель»
На групповом этапе Лиги Европы швейцарский клуб из одноименного города сразился за плей-офф с «Хетафе», «Краснодаром» и «Трабзонспором». С 13 баллами в копилке эта команда заняла первое место.
В первом плей-офф раунде «Базель» попал на АПОЭЛ. В гостях красно-синие разгромили киприотов со счетом 3:0, а дома они одержали скромную победу — 1:0.
В следующем поединке в рамках Лиги Европы команда Марселя Коллера разгромила «Айнтрахт» на «Коммерцбанк-Арене» (3:0), после чего в родных стенах она выиграла минимально (1:0).
В чемпионате Швейцарии «Базель» сыграл в 36 матчах. Набрав 62 очка, красно-синие в итоге закончили сезон на третьей строчке.
Прогноз и ставка
Победа «Шахтера» Д в четвертьфинале оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Базеля» — 4.30.
В этом поединке между собой сыграют клубы, любящие открытый, атакующий футбол, поэтому в грядущей встрече стоит ждать голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87. 0