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    Приблизится ли «Торпедо-БелАЗ» к топ-3?

    «Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ» идет на четвертом месте
    В 21 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Рухом» Брест и «Торпедо-БелАЗом». Команды сыграют 8 августа. Прогноз на «Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Августа 2020 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 18:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Рух» Брест

    Абсолютный новичок неплохо проводит свой дебютный сезон в вышке. После 20 туров команда идет 10-й, уступая четыре пункта четвертой строке.

    Начал минувшей месяц клуб из Бреста очень удачно, выиграв две встречи подряд. Сперва он в родных стенах одолел минское «Динамо» (1:0), а потом унизил «Энергетик-БГУ» (8:1) на его поле.

    В 18 игровом дне состоялось домашнее разгромное поражение от БАТЭ (0:3), а в позапрошлом туре была расписана мировая на своей территории со «Славией» (3:3).

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    • В предыдущем поединке коллектив переиграл на выезде «Минск» (1:0).

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает четвертое место в таблице. Команда набрала 33 очка и до топ-3 ему не хватает четыре балла.

    Все прогнозы на спорт

    В 20 играх «жодинцы» проиграли пять раз. До позапрошлого тура клуб не знал побед в трех поединках кряду при одной ничьей.

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    Сперва коллектив уступил «Шахтеру» (1:4) и «Белшине» (1:2), а затем сыграл вничью с «Динамо» Минск и был повержен «Энергетик-БГУ» (4:1).

    В прошлом туре он снова победил — дома БАТЭ (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, успех гостей оценивается в 3,14, ничья — в 3,41.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 1,99. 0

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    «Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года. Прогноз на «Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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