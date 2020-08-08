«Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Высшей лиги 8 августа 2020 года

В 21 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Рухом» Брест и «Торпедо-БелАЗом». Команды сыграют 8 августа. Прогноз на «Рух» Брест — «Торпедо-БелАЗ».

«Рух» Брест

Абсолютный новичок неплохо проводит свой дебютный сезон в вышке. После 20 туров команда идет 10-й, уступая четыре пункта четвертой строке.

Начал минувшей месяц клуб из Бреста очень удачно, выиграв две встречи подряд. Сперва он в родных стенах одолел минское «Динамо» (1:0), а потом унизил «Энергетик-БГУ» (8:1) на его поле.

В 18 игровом дне состоялось домашнее разгромное поражение от БАТЭ (0:3), а в позапрошлом туре была расписана мировая на своей территории со «Славией» (3:3).

В предыдущем поединке коллектив переиграл на выезде «Минск» (1:0).

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» занимает четвертое место в таблице. Команда набрала 33 очка и до топ-3 ему не хватает четыре балла.

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В 20 играх «жодинцы» проиграли пять раз. До позапрошлого тура клуб не знал побед в трех поединках кряду при одной ничьей.

Сперва коллектив уступил «Шахтеру» (1:4) и «Белшине» (1:2), а затем сыграл вничью с «Динамо» Минск и был повержен «Энергетик-БГУ» (4:1).

В прошлом туре он снова победил — дома БАТЭ (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, успех гостей оценивается в 3,14, ничья — в 3,41.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 1,99. 0