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    Игра «Наполи» на «Камп Ноу» будет закрытой

    «Барселона» — «Наполи». Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы 1/8 финала ЛЧ 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Наполи»
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    В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 8 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Наполи».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Августа 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Барселона»

    На групповой стадии каталонский гранд сразился за выход в плей-офф с «Боруссией» Д, «Интером» и пражской «Славией». Набрав 14 очков, команда финишировала на вершине таблицы.

    В первом матче 1/8 финала «Барселона» на «Сан-Паоло» смогла завоевать ничью благодаря голу Гризманна на 57-й минуте (1:1).

    Затем в чемпионате сине-гранатовые влетели «Реалу» (0:2) и победили «Реал Сосьедад» (2:0). После выхода из карантина каталонцы в 11 поединках Примеры трижды заработали по одному очку и разок проиграли.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Из-за частых осечек «Барса» уступила чемпионство «Реалу», заняв второе место с 82 набранными баллами. В последних матчах Ла Лиги «блауграна» влетела «Осасуне» (1:2) и разбила «Алавес» (5:0).

    «Наполи»

    В турнирной таблице Группы E неаполитанский клуб заработал 12 очков. В квартете с «Ливерпулем», «РБ Зальцбургом» и «Генком» итальянцы смогли занять второе место.

    В первом поединке в раунде на выбывание «Наполи» усилиями Мертенса открыл счет, но «Барса» смогла увезти из «Сан-Паоло» ничейный результат (1:1).

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    • После выхода из карантина «ослы» прошли «Интер» в 1/2 Кубка по сумме двух встреч (2:1), а в финале они по пенальти переиграли «Ювентус» (0:0, 2:4).

    В серии А команда Дженнаро Гаттузо потерпела три поражения и дважды сыграла вничью в 12 матчах. В последних турах «Наполи» уступил «Интеру» (0:2) и прихлопнул «Лацио» (3:1). В чемпионате Италии неаполитанцы заняли седьмую строчку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.20, а на победу «Наполи» — 5.55.

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    На «Камп Ноу» «Наполи» нужно забивать гол и не пропустить в ответ для выхода дальше, но «Барса» в родных стенах постарается приструнить коллектив Гаттузо и пройти в следующий раунд. Соперники из Италии будут бояться допустить ошибку и сыграют от обороны.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.85. 0

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    «Барселона» — «Наполи». Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы 1/8 финала ЛЧ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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