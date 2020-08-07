«Орландо Сити» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (2.13) и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 6 августа 2020 года

«Орландо Сити»
«Орландо Сити» на групповом этапе стал победителем своего квартете, набрав в трех проведенных поединках семь очков.
Начали турнир «львы» с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 «Интер Майами» и 3:1 «Нью-Йорк Сити». В заключительном туре они поделили очки с «Филадельфией» (1:1).
На первом этапе плей-офф «Орландо» смог сломить сопротивление «Монреаля», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.
В четвертьфинале команда из Флориды обыграла «Лос-Анджелес» в серии пенальти после того, как игровое время завершилось вничью 1:1.
«Миннесота Юнайтед»
«Миннесота Юнайтед» выступала в группе C вместе со «Спортингом Канзас Сити», «Реал Солт-Лейком» и «Колорадо Рэпидс».
«Гагары» в трех турах набрали пять очков, чего хватило, чтобы занять второе место и выйти в плей-офф.
Команда Эдриана Хита обыграла «Спортинг» (2:1), а также сыграла вничью с «Реалом» (0:0) и «Колорадо» (2:2).
В 1/8 финала «Миннесота» по пенальти одолела лидера группы E «Коламбус Крю» (1:1, 5:3 — по пенальти).
В четвертьфинале команда из Сент-Пола со счетом 4:1 разгромила «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом «Орландо Сити», коэффициент на победу которых равен 2,48, тогда как успех «Миннесоты Юнайтед» оценивается в 2,80, ничья — в 3,60.
Рекомендуем ставить на то, что первой забьет «Миннесота Юнайтед» за 2,13. 0