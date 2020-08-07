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    Кто будет вторым финалистом?

    «Орландо Сити» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (2.13) и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Миннесота Юнайтед»
    «Миннесота Юнайтед» разгромила своего соперника в четвертьфинале
    В пятницу, 7 августа, «Орландо Сити» сыграет с «Миннесота Юнайтед» в полуфинале турнира MLS is Back. Встреча, которая пройдет в Орландо, начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Орландо Сити» — «Миннесота Юнайтед».

    «Орландо Сити»

    «Орландо Сити» на групповом этапе стал победителем своего квартете, набрав в трех проведенных поединках семь очков.

    Начали турнир «львы» с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 «Интер Майами» и 3:1 «Нью-Йорк Сити». В заключительном туре они поделили очки с «Филадельфией» (1:1).

    На первом этапе плей-офф «Орландо» смог сломить сопротивление «Монреаля», выиграв со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.

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    В четвертьфинале команда из Флориды обыграла «Лос-Анджелес» в серии пенальти после того, как игровое время завершилось вничью 1:1.

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота Юнайтед» выступала в группе C вместе со «Спортингом Канзас Сити», «Реал Солт-Лейком» и «Колорадо Рэпидс».

    «Гагары» в трех турах набрали пять очков, чего хватило, чтобы занять второе место и выйти в плей-офф.

    Команда Эдриана Хита обыграла «Спортинг» (2:1), а также сыграла вничью с «Реалом» (0:0) и «Колорадо» (2:2).

    В 1/8 финала «Миннесота» по пенальти одолела лидера группы E «Коламбус Крю» (1:1, 5:3 — по пенальти).

    В четвертьфинале команда из Сент-Пола со счетом 4:1 разгромила «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом «Орландо Сити», коэффициент на победу которых равен 2,48, тогда как успех «Миннесоты Юнайтед» оценивается в 2,80, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что первой забьет «Миннесота Юнайтед» за 2,13. 0

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    «Орландо Сити» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (2.13) и ставки на матч футбольного турнира MLS is Back 6 августа 2020 года. Прогноз на «Орландо Сити» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13
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