«Циндао» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч китайской Суперлиги 6 августа 2020 года

В четверг, 6 августа, в поединке третьего тура китайской Суперлиги «Циндао Хайню» померится силами с чемпионами «Шанхай СИПГ». Начало встречи — 15:00 по мск Прогноз на «Циндао» — «Шанхай СИПГ».

Циндао Хайню»

Хозяева являются аутсайдерами данной встречи и особо непонятно, за счет чего «Циндао Хайню» в данном матче могут зацепиться за очки.

Команда-дебютант завоевала одно очко в первых двух турах, сумев забить 2, а пропустить — 4 гола. Будет интересно посмотреть, что сможет новичок показать чемпиону.

«Шанхай СИПГ»

Действующие чемпионы Китая едут в гости экзаменировать новичка элиты.

Подопечные Витора Парейро уверенно стартанули с двух побед 4:0, и 3:1. Прошлый чемпионат команда сумела обогнать своего ближайшего преследователя на два очка.

Все прогнозы на футбол

В этом сезоне «Шанхай СИПГ» будут бороться за то, что бы отстоять своё звание. Это будет первая личная встреча между командами.

Прогноз и ставки

Прогноз и ставка: «Шанхай СИПГ» спокойно переиграет дебютанта лиги не дав ему отличиться в собственных воротах: Гости победят и не пропустят за 1.78. 0