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    «Циндао» — «Шанхай СИПГ». Разгром от чемпиона?

    «Циндао» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч китайской Суперлиги 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Циндао» — «Шанхай СИПГ»
    игроки «Шанхай СИПГ»
    В четверг, 6 августа, в поединке третьего тура китайской Суперлиги «Циндао Хайню» померится силами с чемпионами «Шанхай СИПГ». Начало встречи — 15:00 по мск Прогноз на «Циндао» — «Шанхай СИПГ».
    «

    Циндао Хайню»

    Хозяева являются аутсайдерами данной встречи и особо непонятно, за счет чего «Циндао Хайню» в данном матче могут зацепиться за очки.

    Команда-дебютант завоевала одно очко в первых двух турах, сумев забить 2, а пропустить — 4 гола. Будет интересно посмотреть, что сможет новичок показать чемпиону.

    «Шанхай СИПГ»

    Действующие чемпионы Китая едут в гости экзаменировать новичка элиты.

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    Подопечные Витора Парейро уверенно стартанули с двух побед 4:0, и 3:1. Прошлый чемпионат команда сумела обогнать своего ближайшего преследователя на два очка.

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    В этом сезоне «Шанхай СИПГ» будут бороться за то, что бы отстоять своё звание. Это будет первая личная встреча между командами.

    Прогноз и ставки

    Прогноз и ставка: «Шанхай СИПГ» спокойно переиграет дебютанта лиги не дав ему отличиться в собственных воротах: Гости победят и не пропустят за 1.78. 0

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    «Циндао» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч китайской Суперлиги 6 августа 2020 года. Прогноз на «Циндао» — «Шанхай СИПГ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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