«Циндао» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч китайской Суперлиги 6 августа 2020 года

Циндао Хайню»
Хозяева являются аутсайдерами данной встречи и особо непонятно, за счет чего «Циндао Хайню» в данном матче могут зацепиться за очки.
Команда-дебютант завоевала одно очко в первых двух турах, сумев забить 2, а пропустить — 4 гола. Будет интересно посмотреть, что сможет новичок показать чемпиону.
«Шанхай СИПГ»
Действующие чемпионы Китая едут в гости экзаменировать новичка элиты.
Подопечные Витора Парейро уверенно стартанули с двух побед 4:0, и 3:1. Прошлый чемпионат команда сумела обогнать своего ближайшего преследователя на два очка.
В этом сезоне «Шанхай СИПГ» будут бороться за то, что бы отстоять своё звание. Это будет первая личная встреча между командами.
Прогноз и ставки
Прогноз и ставка: «Шанхай СИПГ» спокойно переиграет дебютанта лиги не дав ему отличиться в собственных воротах: Гости победят и не пропустят за 1.78. 0