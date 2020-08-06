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    Чемпион выиграет «всухую»?

    «ЭБ/Стреймур» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ЭБ/Стреймур» — «КИ Клаксвик»
    Йоннес Бьярталид забил уже десять голов в этом первенстве
    В четверг, 6 августа, «ЭБ/Стреймур» на своей арене сыграет с «КИ Клаксвиком» в 17-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало матча запланировано на 21:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «КИ Клаксвик».

    «ЭБ/Стреймур»

    После 14 проведенных игр «ЭБ/Стреймур» с 10 баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице фарерского первенства, опережая на четыре очка зону вылета.

    В отрезке за последний шесть встреч «черно-синие» выиграли лишь одну игру, одолев на выезде последнюю «Скалу» со счетом 3:1.

    В пяти других поединках они потерпели фиаско. В минувшем туре было очень крупное гостевое поражение от «Викингура» (0:6), где пять мячей влетело еще в первом тайме.

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  • 03/08/2020

    • Шесть домашних матчей этого чемпионата принесли «Стреймуру» две виктории и четыре поражения, разница мячей — 3:10.

    «КИ Клаксвик»

    С 35 набранными пунктами действующий чемпион Фарер находится на второй позиции в турнирной таблице, но лидеру он уступает уже пять пунктов.

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    «КИ Клаксвик» вышел победителем из последних трех проведенных встреч, в которых смог «всухую» переиграть «Скалу» (6:0), «АБ Аргир» и «НСИ Рунавик» (по 2:0).

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    Но перед этой удачной серией «бело-синие» потерпели очень крупное выездное поражение от «Б-36 Торсхавна» со счетом 2:6.

    Вне родных стен КИ в текущем чемпионате выиграл шесть встреч при одной ничьей и одном поражении, разница мячей — 27:12.

    Игра первого круга принесла КИ домашнюю викторию (3:0), в прошлом первенстве чемпион выиграл все три игры — 2:1, 4:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    «ЭБ/Стреймуру» очень трудно даются голы, особенно коллективам из топ-5. Прогнозируем, что чемпион победит «всухую». 0

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    «ЭБ/Стреймур» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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