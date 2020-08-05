«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 5 августа 2020 года

В среду, 5 августа, «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграет с австрийским ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.

«Манчестер Юнайтед»

В первой встрече, которая прошла еще 12 марта на поле ЛАСКа, борьбы не получилось. «Манчестера Юнайтед» нанес своему оппоненту сокрушительное поражение со счетом 5:0, превратив ответную игру просто в формальность.

«Манкунианцы» групповой этап данного турнира преодолели без проблем, став в своем квартете первыми. Они одержали четыре победы при одной мировой и одном поражении.

В первом раунде плей-офф «красные дьяволы» легко справились с бельгийским «Брюгге», сыграв на выезде вничью (1:1), а в родных стенах соперника разгромили — 5:0.

В недавно завершившемся розыгрыше АПЛ «МЮ» финишировал в турнирной таблице на третьем месте и добыл билет в Лигу чемпионов. В своем последнем сыгранном поединке дружина Сульшера в гостях добился победы над «Лестером» — 2:0.

ЛАСК

ЛАСК также хорошо провел групповой этап Лиги Европы, заняв в своем квартете первое место, продемонстрировав аналогичные результаты со своим предстоящим противником.

Все прогнозы на футбол

На стадии 1/16 финала турнира клуб из Линца выбил нидерландский «АЗ Алкмаар». В гостях австрийцы сыграли с противником вничью (1:1), а на своей территории одолели оппонента — 2:0.

В чемпионате Австрии «черно-белые» первый этап завершили на первом месте, однако финальную часть провели, и в итоге ЛАСК сумел финишировать в первенстве только на третьей строчке.

На данный момент у коллектива 4-матчевая проигрышная серия, три из которых пришлись на австрийское первенство. В этом отрезке ЛАСК забил всего лишь гол.

Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «МЮ» — 1.25, победа ЛАСКа — 14.00, ничья — 6.80.

«МЮ» набрал в конце сезона превосходную форму, что не скажешь о его сопернике. Прогнозируем, что «манкунианцы» вновь крупно одолеют австрийцев. Ставим в этой игре на победу англичан с форой (-1,5). 0