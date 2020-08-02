«Шинник» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 2 августа 2020 года

В воскресенье, 2 августа, «Шинник» в Ярославле встретится с московским «Торпедо» в первом туре розыгрыша ФНЛ. Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Торпедо».

«Шинник»

«Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходным местам 11 очков.

Ярославцы в 27 проведенных встречах смогли добыть 12 победных результатов, семь поединков свели вничью и восемь раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 43:35.

В пост-карантинный период «сине-черные» успели провести два матча. 24 июня они в 1/4 финала Кубка России уступили на своей территории высшелиговому «Уралу» со счетом 0:2.

Спустя месяц «Шинник» отыграл товарняк с второлиговым «Сатурном», где расписал с оппонентом мировую — 1:1.

«Торпедо»

«Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

27 проведенных встреч минувшего первенства принесли «автозаводцам» 16 выигрышей, пять ничьих и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 39:25.

Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.

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Отметим, что большинство оппонентов представляли вторую лигу. И только три игры «Торпедо» сыграло с клубами своего дивизиона. С брянским «Динамо» и «Балтикой» расписали мировые, одолели «Спартак-2» (5:1).

В минувшем первенстве «Торпедо» в Москве переиграло «Шинник» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.10.

На викторию «Шинника» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.35

«Торпедо» долгое время лидировал в прошлом сезоне, но не смог одержать ни одной победы в последних шести встречах первенства и стал лишь четвертым. Вряд ли москвичи смогут праздновать успех в Ярославле.

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