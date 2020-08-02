ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев? Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 12:01
    • «Химки» официально объявили об отставке Юрана
  • 11:18
    • «Локомотив» презентовал форму на новый сезон
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
  • 20:02
    • Юран связывает свой уход из «Химок» с решением «Спартака»
  • 22:41
    • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • 22:29
    • Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
    Все новости спорта

    «Торпедо» не победит в Ярославле?

    «Шинник» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 2 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Торпедо»
    Игрок «Торпедо»
    В воскресенье, 2 августа, «Шинник» в Ярославле встретится с московским «Торпедо» в первом туре розыгрыша ФНЛ. Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Торпедо».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Августа 2020 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Шинник»

    «Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходным местам 11 очков.

    Ярославцы в 27 проведенных встречах смогли добыть 12 победных результатов, семь поединков свели вничью и восемь раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 43:35.

    В пост-карантинный период «сине-черные» успели провести два матча. 24 июня они в 1/4 финала Кубка России уступили на своей территории высшелиговому «Уралу» со счетом 0:2.

  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
  • Кто добился наибольших успехов прошедшего в Англии сезона?
  • 30/07/2020

    • Спустя месяц «Шинник» отыграл товарняк с второлиговым «Сатурном», где расписал с оппонентом мировую — 1:1.

    «Торпедо»

    «Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

  • Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • Как манчестерскому клубу удалось избежать наказания за нарушение ФФП
  • 29/07/2020

    • 27 проведенных встреч минувшего первенства принесли «автозаводцам» 16 выигрышей, пять ничьих и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 39:25.

    Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что большинство оппонентов представляли вторую лигу. И только три игры «Торпедо» сыграло с клубами своего дивизиона. С брянским «Динамо» и «Балтикой» расписали мировые, одолели «Спартак-2» (5:1).

    В минувшем первенстве «Торпедо» в Москве переиграло «Шинник» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.10.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    На викторию «Шинника» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.35

    «Торпедо» долгое время лидировал в прошлом сезоне, но не смог одержать ни одной победы в последних шести встречах первенства и стал лишь четвертым. Вряд ли москвичи смогут праздновать успех в Ярославле.

    Рекомендуем в этом матче ставить на 1Х. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Чертаново — Спартак-2
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Брешиа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Килиан Мбаппе
  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
    • 16:20 30/07/2020     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40 30/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шинник» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 2 августа 2020 года. Прогноз на «Шинник» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры