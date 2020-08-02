«Шинник» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 2 августа 2020 года

«Шинник»
«Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходным местам 11 очков.
Ярославцы в 27 проведенных встречах смогли добыть 12 победных результатов, семь поединков свели вничью и восемь раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 43:35.
В пост-карантинный период «сине-черные» успели провести два матча. 24 июня они в 1/4 финала Кубка России уступили на своей территории высшелиговому «Уралу» со счетом 0:2.
Спустя месяц «Шинник» отыграл товарняк с второлиговым «Сатурном», где расписал с оппонентом мировую — 1:1.
«Торпедо»
«Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.
27 проведенных встреч минувшего первенства принесли «автозаводцам» 16 выигрышей, пять ничьих и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 39:25.
Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.
Отметим, что большинство оппонентов представляли вторую лигу. И только три игры «Торпедо» сыграло с клубами своего дивизиона. С брянским «Динамо» и «Балтикой» расписали мировые, одолели «Спартак-2» (5:1).
В минувшем первенстве «Торпедо» в Москве переиграло «Шинник» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.10.
На викторию «Шинника» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.35
«Торпедо» долгое время лидировал в прошлом сезоне, но не смог одержать ни одной победы в последних шести встречах первенства и стал лишь четвертым. Вряд ли москвичи смогут праздновать успех в Ярославле.
Рекомендуем в этом матче ставить на 1Х. 0