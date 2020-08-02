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    «Б-36 Торсхавн» продолжит обыгрывать «ИФ Фуглафьердур»?

    «Б-36 Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур»
    Игроки Б-36
    2 августа в 14-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на своей территории сыграет «ИФ Фуглафьердуром». Начало — 20:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» после 14 сыгранных матчей с 31 набранным пунктом идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на шесть баллов.

    «Белые тигры» за последние шесть встреч первенства вышли победителями из пяти матчей и одну игру проиграли, тур тому назад в дерби ХБ — 0:2.

    Отметим, что четыре из пяти викторий были одержаны с разгромными результатами. В своем последнем сыгранном матче они дома обыграли «Викингур» — 4:2.

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  • 29/07/2020

    • В родных стенах столичный коллектив пять игр выиграл при одной ничьей и поражении, разница мячей — 26:12.

    «ИФ Фуглафьердур»

    «ИФ Фуглафьердур» с 20 набранными баллами идет на шестой позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета, но много проигрывает еврокубковой зоне.

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    Несколько дней тому назад «красно-белые» расписали мировую с «АБ Аргиром» (2:2) на выезде, а еще ранее в родных стенах разгромили аутсайдера «Скалу» — 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В гостях в этом сезоне ИФ выиграл дважды при двух мировых исходах и одном фиаско, разница мячей составляет 6:9.

    В первом круге Б-36 разгромил на выезде ИФ (3:0), в прошлом чемпионате «тигры» выиграли трижды: 7:2, 3:0 и 3:1.

    Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур»

    Прогнозируем, что Б-36 вновь одолеет ИФ, с которым у столичной команды хорошая статистика. Наш прогноз и ставка: П1 с форой (-1,5). 0

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    «Б-36 Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 2 августа 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ИФ Фуглафьердур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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