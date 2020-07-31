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    «Филадельфия» и «Канзас-Сити» сыграют на «больше»?

    «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч МЛС 31 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити»
    Грэм Зуси
    31 июля в 1/4 финала мини-турнира МЛС «Филадельфия Юнион» встретится с «Спортинг Канзас-Сити». Встреча начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити».

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия Юнион» на групповом этапе была второй в своем квартете, но первой строке уступила только по разнице мячей.

    Начал коллектив мини-турнир с двух викторий подряд, поочередно одолев «Нью-Йорк Сити» (1:0) и «Интер Майами» (2:1), а затем расписал мировую с «Орландо Сити» (1:1).

    В первом раунде плей-офф филадельфийцы смогли минимально одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), забив единственный гол по истечению часа игры.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг Канзас-Сити» с шесть набранными баллами финишировал на первом месте в своей квартете.

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    • Стартовали в розыгрыше канзасцы с поражения от «Миннесоты» со счетом 1:2, после чего смогли одолеть «Колорадо Рэпидс» (3:2) и «Реал Солт-Лейк» (2:0).

    На стадии 1/8 финала турнира «Канзас-Сити» только в серии послематчевых пенальти смог переиграть «Ванкувер» (0:0, пен. 3:1).

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    В минувшем сезоне «Канзас-Сити» дома обыграл «Филадельфию» (2:0), а сезоном ранее с таким счетом в родных стенах победили филадельфийцы.

    Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Канзас-Сити» — 2.15, победа «Филадельфии» — 3.25, ничья — 3.55.

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    Проход: «Канзас-Сити» — 1.62; «Филадельфии» — 2.28.

    Между собой эти соперника последние пять очных противостояний провели на «меньше». Ожидаем, что данное сражение все же будет «верховым».

    Наши прогноз и ставка: ТБ 2,5. 0

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    «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч МЛС 31 июля 2020 года. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Спортинг Канзас-Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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