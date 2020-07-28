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    «Сан-Хосе» и «Реал Солт-Лейк» много не забьют

    «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч МЛС 28 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк»
    Игроки «Сан-Хосе»
    В рамках 1/8 финала плей-офф лиги МЛС «Сан-Хосе Эртквейкс» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Матч запланирован на 28 июля. Начало в 03:30 по мск. Прогноз на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк».

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    «Сан-Хосе» вышел из группы с первой строчки. На счету команды две победы и одна ничья. Итого, коллектив набрал 7 очков.

    В пяти играх этого сезона «Эртквейкс» проиграли лишь раз — «Миннесоте» со счетом 2:5. Но это было еще но карантина. В новом формате «Сан-Хосе» сыграл вничью с «Сиэтлом» (0:0), выиграл у «Ванкувера» (3:4) и «Чикаго» (0:2).

    В прошлом сезоне команде не хватило четырех очков, чтобы побороться за выход в плей-офф МЛС.

    «Реал Солт-Лейк»

    Коллектив занял третье место в своем квартете и соревновался с другими такими командами. В рейтинге третьих клубов «Реал Солт-Лейк» оказался первым, поэтому прошел в плей-офф.

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    «Красные» набрали всего 4 очка, поскольку одержали одну победу в самом начале групповой стадии. Они обыграли «Колорадо» 2:0. После была ничья с «Миннесотой» (0:0) и поражение от «Спортинг Канзас-Сити» (0:2).

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    Это было первое поражение «Реал Солт-Лейк» в нынешнем розыгрыше МЛС с учетом матчей, проведенных до карантина. Однако стоит заметить, что номинальные гости выиграли только одну игру.

    Прогноз

    «Реал Солт-Лейк» провел не совсем выразительный отрезок турнира в отличие от своего соперника. Букмекеры в связи с этим дают такие коэффициенты: 2.12 и 3.40 соответственно.

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    • В четырех очных встречах между командами паритет — по одной победе и две ничьи. Также отметим, что эти соперники играют между собой не слишком результативно уже пять поединков — ТМ 2.5.

    Так как это матч плей-офф, то предлагаем поставить на ТМ 3.0 за 1.57. Много голов не ждем. 0

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    «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч МЛС 28 июля 2020 года. Прогноз на «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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