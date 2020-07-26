«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

В 38 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

«Лестер»

После 37-го тура Премьер-лиги команда из Лестера опустилась на пятое место. На ее счету сейчас имеется 62 очка, а разрыв между «МЮ» составляет 1 балл.

Возобновление сезона началось для «Лестера» с ничьих против «Уотфорда» (1:1) и «Брайтона» (0:0). А в конце июня синие вылетели от «Челси» из Кубка ФА (0:1).

В первой встрече июля «лисы» потерпели поражение от «Эвертона» (1:2), после чего подопечные Брендана Роджерса крупно обыграли «Кристал Пэлас» (3:0) и разошлись миром с «Арсеналом» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

В 35-м туре «Лестер» был разгромлен «Борнмутом» (1:4). В двух последних матчах «Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и оказался слабее «Тоттенхэма» (0:3).

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерский коллектив сумел попасть в зону Лиги чемпионов. С 63 очками в копилке команда расположилась на третьей строчке.

В первых матчах АПЛ после рестарта «МЮ» разошелся миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и победил «Шеффилд Юнайтед» (3:0). А потом он прошел «Норвич» в Кубке ФА в овертайме (2:1).

Чуть позже подопечные Уле Гуннара Сульшера обыграли «Брайтон» (3:0), «Борнмут» (5:2) и «Астон Виллу» (3:0). Следующая встреча закончилась для «дьяволов» ничьей с «Саутгемптоном» (2:2).

В 36-м туре «МЮ» прихлопнул «Кристал Пэлас» (2:0), а в полуфинале Кубка страны он уступил «Челси» (1:3). В недавнем поединке «манкунианцы» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Лестера» в игре 38-го тура АПЛ оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.45, а на победу «МЮ» — 2.30.

Команды ждет ключевая битва в борьбе за зону Лиги чемпионов. Поэтому оба коллектива будут выкладываться на максимум. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.75. 0