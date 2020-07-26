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    Какой будет развязка в борьбе за Лигу чемпионов?

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
    Бруну Фернандеш
    В 38 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 26 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Июля 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Лестер»

    После 37-го тура Премьер-лиги команда из Лестера опустилась на пятое место. На ее счету сейчас имеется 62 очка, а разрыв между «МЮ» составляет 1 балл.

    Возобновление сезона началось для «Лестера» с ничьих против «Уотфорда» (1:1) и «Брайтона» (0:0). А в конце июня синие вылетели от «Челси» из Кубка ФА (0:1).

    В первой встрече июля «лисы» потерпели поражение от «Эвертона» (1:2), после чего подопечные Брендана Роджерса крупно обыграли «Кристал Пэлас» (3:0) и разошлись миром с «Арсеналом» (1:1).

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    В 35-м туре «Лестер» был разгромлен «Борнмутом» (1:4). В двух последних матчах «Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и оказался слабее «Тоттенхэма» (0:3).

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский коллектив сумел попасть в зону Лиги чемпионов. С 63 очками в копилке команда расположилась на третьей строчке.

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    • В первых матчах АПЛ после рестарта «МЮ» разошелся миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и победил «Шеффилд Юнайтед» (3:0). А потом он прошел «Норвич» в Кубке ФА в овертайме (2:1).

    Чуть позже подопечные Уле Гуннара Сульшера обыграли «Брайтон» (3:0), «Борнмут» (5:2) и «Астон Виллу» (3:0). Следующая встреча закончилась для «дьяволов» ничьей с «Саутгемптоном» (2:2).

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    В 36-м туре «МЮ» прихлопнул «Кристал Пэлас» (2:0), а в полуфинале Кубка страны он уступил «Челси» (1:3). В недавнем поединке «манкунианцы» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лестера» в игре 38-го тура АПЛ оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.45, а на победу «МЮ» — 2.30.

    Команды ждет ключевая битва в борьбе за зону Лиги чемпионов. Поэтому оба коллектива будут выкладываться на максимум. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.75. 0

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    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 26 июля 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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