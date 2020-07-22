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    «Рома» не пощадит аутсайдера

    СПАЛ — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на СПАЛ — «Рома»
    «Рома»
    В 35 туре чемпионата Италии СПАЛ будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Паоло Мацца» 22 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на СПАЛ — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Июля 2020 года
    СПАЛ
  • Феррара
    •  СПАЛ 22:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
    •

    СПАЛ

    Команда из города Феррара последний раз побеждала аккурат перед перерывом на карантин, обыграв дома «Парму» (1:0), после чего потерпела 7 поражений, раз сыграв вничью.

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    В стартовых двух турах после возобновления сезона подопечные Луиджи Ди Бьяджо уступили «Кальяри» (0:1) и «Наполи» (1:3).

    Затем СПАЛ завоевал 1 очко в противостоянии с «Миланом» (1:1). В следующих трех турах бело-голубые были слабее «Сампдории» (0:3), «Удинезе» (0:3) и «Дженоа» (0:2).

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    • В последних матчах СПАЛ был на своем поле разгромлен «Интером» (0:4) и уступил на выезде «Брешии» со счетом 1:2.

    После 34 туров СПАЛ с 19 очками замыкает таблицу и потерял шансы сохранить прописку в Серии А. Разница мячей 24-64, 12 голов забил Андреа Петанья, еще 3 Маттиа Валоти.

    «Рома»

    В первом матче после выхода из карантина «Рома» заработала 3 балла, победив дома «Сампдорию» (2:1). Но в трех следующих турах «волки» только проигрывали.

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    • Сперва на «Сан-Сиро» подопечные Паулу Фонсеки не справились с «Миланом» (0:2), а затем его команда была слабее «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

    Провальная серия прервалась победой над «Пармой» (2:1), после чего «Рома» одержала верх над «Брешией» (3:0) .

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    В последних матчах римляне на своем поле одержали победу над «Вероной» (2:1) и упустили победу над «Интером» (2:2).

    После 34 туров Серии А «Рома» с 58 очками на 6-м месте, на балл отставая от зоны еврокубков. Разница мячей 63-46, разница мячей 15 голов забил Эдин Джеко , еще 9 — Генрих Мхитарян.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге «Рома» победила со счетом 3:1, в прошлом сезоне «Рома» проиграла матча: 0:2 дома и 1:2 в гостях.

    Прогноз и ставки

    На победу СПАЛа букмекеры дают коэффициент 8,50, на ничейный результат в основное время — 5,75, а на победу «Ромы» — 1,30.

    «Рома» является безоговорочным фаворитом встречи и нет сомнений в победе римлян.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,45 и «Обе забьют» за 1.75. 0

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