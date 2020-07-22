«Динамо» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 22 июля 2020 года

В среду, 22 июля, в заключительном туре РПЛ московское «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет с «Оренбургом». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Оренбург».

«Динамо»

«Динамо» за тур до финиша забронировало для себя шестое место, которое в случае победы «Зенита» в финале Кубка страны даст москвичам билет в Европу.

«Бело-голубые» отлично провели три последние встречи первенства, выиграв все «всухую». Правда, перед этим динамовцы имели 4-матчевую безвыигрышную серию.

В удачный период были положены на лопатки дома «Крылья Советов» (2:0), а также на выезде «Уфа» (1:0) и «Краснодар» (2:0).

«Динамо» в этом розыгрыше РПЛ на своей арене добыло всего четыре виктории при четырех мировых и шести поражениях, разница мячей — 12:14.

«Оренбург»

«Оренбург» потерял все шансы на сохранение прописки в российской Премьер-лиге, поэтому не имеет турнирной мотивации.

На данный момент «сине-белые» имеют неприятную серию из девяти встреч без побед, где было восемь поражений и одна ничья.

В своей последней проведенной игре «газовики» уступили на выезде «Зениту» со счетом 1:4. Отметим, что этим голом они прервали свою 6-матчевую «сухую» серию.

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14 гостевых встреч принесли «Оренбургу» только три виктории, еще дважды команда играла вничью и девять игр проиграла, разница мячей — 14:27.

В первом круге «Оренбург» дома победил (2:0), а в прошлом сезоне команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

Прогноз на «Динамо» — «Оренбург»

«Динамо» уже утратило турнирную мотивацию, поэтому наверняка выпустит молодых футболистов, а «Оренбург» уж очень незабивной в последнее время. Прогнозируем, что команды не пробьют тотал больше 2,5. 0