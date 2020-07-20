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    «Волки» останутся на шестой позиции?

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 20 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    Игроки «Вулверхэмптона»
    20 июля в рамках 37-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Кристал Пэлас». Начало — в 22:15 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Июля 2020 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 22:15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии идет шестым, но конкуренты находятся на расстоянии 1-2 очков.

    Пост-карантинные поединки принесли «волкам» четыре победы, один мировой результат и два поражения, которые были дома от «Арсенала» (0:2) и в гостях от «Шеффилда Юнайтед» (0:1).

    В двух минувших проведенных турах «оранжево-черные» дома разгромили «Эвертон» со счетом 3:0, а также на выезде разошлись миром с «Бернли» (1:1).

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  • 16/07/2020

    • В 18 домашних поединках текущей Премьер-лиги «Вулверхэмптон» добыл семь викторий, столько же встреч свел вничью и четыре раза уходили с поля поверженным, разница мячей — 25:19.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице английской Премьер-лиги находится на 14 позиции, и вылет команде уже давно не грозит.

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    После возобновления чемпионата «стекольщики» сперва в гостях одолели 2:0 «Борнмут», после чего они потерпели шесть поражений подряд, пять из которых были «сухими».

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    В минувшем туре «орлы» на своей арене уступили «Манчестеру Юнайтед» (0:2), а несколькими днями ранее было фиаско в гостях от «Астон Виллы» (0:2).

    18 гостевых игр текущего первенства принесли «Кристал Пэлас» пять победных результатов, столько же мировых исходов и восемь поражений, разница мячей — 16:28.

    В первом круге в Лондоне оппоненты расписали мировую (1:1), в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 1:0.

    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 1.51, победа «Кристал Пэлас» — 8.40, ничья — 4.25.

    «Вулверхэмптон», который ведет борьбу за попадание в еврокубки, на своей арене должен без проблем брать три очка в игре с соперником, утратившим уже турнирную мотивацию. Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-1). 0

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    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 20 июля 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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