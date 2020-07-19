ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Норвич» — «Бернли»АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «МанСити» в гостях у «Уотфорда» Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны» Рахим СтерлингАПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Борнмута», «Арсенал» победил «Ливерпуль»
  • 23:42
    • Дубль Обамеянга вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии
  • 22:48
    • Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи до конца года
  • 21:54
    • Капитан «Валенсии» выставлен на трансфер
  • 21:37
    • «Зенит» интересуется бразильским защитником
  • 21:09
    • УЕФА имеет альтернативные варианты проведения матча «Барселоны» в ЛЧ
  • 20:06
    • «Аталанта» потеряла очки в Вероне
  • 19:20
    • «Локомотив» договорился о трансфере полузащитника сборной Узбекистана
    Все новости спорта

    Вернется ли «Шахтер» на первое место в турнирной таблице?

    «Неман» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 19 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Неман» — «Шахтер» Солигорск
    Никола Антич
    В воскресенье, 19 июля, «Неман» на своем поле примет соглигорский «Шахтер» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Гродно, начнется в 18:45 по московскому времени. Прогноз на «Неман» — «Шахтер» Солигорск.

    «Неман»

    «Неман» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 30 очков.

    «Желто-зеленые» одержали девять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В предыдущем туре «олени» разошлись миром с «Витебском» (0:0), хотя подошли к этой встрече с семиматчевой серией побед, во время которой в том числе обыграли брестское «Динамо» (1:0) и «Ислочь» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге национального первенства «Неман» в гостях поделил очки с солигорским «Шахтером» (0:0).

    «Шахтер»

    Солигорский «Шахтер» возглавлял турнирную таблицу белорусского первенства с 33 очками, пока его не опередил БАТЭ, выигравший свой матч 18-го тура.

    На счету «горняков» девять побед, шесть ничьих и всего два поражения в 17 сыгранных турах.

    500ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Команда Юрия Вернидуба в двух предыдущих турах переиграла «Торпедо-БелАЗ» (4:1) и «Городею» (4:1).

    Примечательно, что «Шахтер» не проигрывает больше трех месяцев — с 17 апреля 2020 года.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шахтера» — 1.97, победа «Немана» — 3.80, ничья — 3.30.

    Все прогнозы на спорт

    Стоит признать, что «желто-зеленые» проводят в целом отличный сезон, ведь никто не ожидал, что по прошествии 17 туров они будут находиться в числе фаворитов.

    Однако рассчитывать на то, что «олени» на своем поле обыграют «горняков», мы бы не стали. Все-таки Вернидуб имеет более качественный состав, чем его визави, да и форма солигорской команды пока радует.

    Предлагаем ставить на чистую победу гостей, которые, зная о победе БАТЭ, должны сделать все возможное, чтобы вновь стать единоличным лидером.

    Менее рискованный вариант ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» с коэффициентом 1.63. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бешикташ — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эспаньол — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вирджил ван Дейк
  • Нежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
    • 14:38 16/07/2020     Bettery
  • Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery
    • 01:27 16/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Неман» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 19 июля 2020 года. Прогноз на «Неман» — «Шахтер» Солигорск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры