«Неман» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 19 июля 2020 года

В воскресенье, 19 июля, «Неман» на своем поле примет соглигорский «Шахтер» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Гродно, начнется в 18:45 по московскому времени. Прогноз на «Неман» — «Шахтер» Солигорск.

«Неман»

«Неман» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 30 очков.

«Желто-зеленые» одержали девять побед, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В предыдущем туре «олени» разошлись миром с «Витебском» (0:0), хотя подошли к этой встрече с семиматчевой серией побед, во время которой в том числе обыграли брестское «Динамо» (1:0) и «Ислочь» (1:0).

Все прогнозы на футбол

В первом круге национального первенства «Неман» в гостях поделил очки с солигорским «Шахтером» (0:0).

«Шахтер»

Солигорский «Шахтер» возглавлял турнирную таблицу белорусского первенства с 33 очками, пока его не опередил БАТЭ, выигравший свой матч 18-го тура.

На счету «горняков» девять побед, шесть ничьих и всего два поражения в 17 сыгранных турах.

Команда Юрия Вернидуба в двух предыдущих турах переиграла «Торпедо-БелАЗ» (4:1) и «Городею» (4:1).

Примечательно, что «Шахтер» не проигрывает больше трех месяцев — с 17 апреля 2020 года.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шахтера» — 1.97, победа «Немана» — 3.80, ничья — 3.30.

Все прогнозы на спорт

Стоит признать, что «желто-зеленые» проводят в целом отличный сезон, ведь никто не ожидал, что по прошествии 17 туров они будут находиться в числе фаворитов.

Однако рассчитывать на то, что «олени» на своем поле обыграют «горняков», мы бы не стали. Все-таки Вернидуб имеет более качественный состав, чем его визави, да и форма солигорской команды пока радует.

Предлагаем ставить на чистую победу гостей, которые, зная о победе БАТЭ, должны сделать все возможное, чтобы вновь стать единоличным лидером.

Менее рискованный вариант ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» с коэффициентом 1.63. 0