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    Одолеет ли БАТЭ дерзкого дебютанта?

    «Рух» Брест — БАТЭ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» Брест — БАТЭ
    БАТЭ — «Рух»
    18 июля в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Рух» в Бресте сыграет с борисовским БАТЭ. Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Рух» Брест — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Июля 2020 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 20:30 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Рух» Брест

    По итогам 17 туров «Рух» с 25 набранными очками идет на восьмом месте в турнирной таблице белорусского первенства, но третья строка находится всего на расстоянии пяти баллов.

    На данный момент у клуба из Бреста 4-матчевая беспроигрышная серия, которая началась ничьей с «Шахтером» (1:1) в Солигорске, после чего он трижды победил.

    В этом удачном отрезке коллектив в родных стенах переиграл «Белшину» (3:0) и минское «Динамо» (1:0), а также в гостях уничтожил «Энергетик-БГУ» (8:1) в минувшем туре.

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    • У «Руха» всего 11 домашняя статистика в лиге. В восьми матчах команда трижды выиграла при двух ничьих и трех поражениях, разница мячей — 7:7.

    БАТЭ

    Сейчас у коллектива из Борисова 3-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где он сперва дважды проиграл, а затем раз сыграл вничью. Все эти игры клуб провел дома.

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    Фиаско состоялись от минского «Динамо» (0:2) и «Энергетика-БГУ» (0:1), мировая была в минувшем игровом дне со «Славией» из Мозыря (1:1).

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    Эти неудачи лишили БАТЭ лидерства в белорусском первенстве. На данный момент «желто-синие» находятся на втором месте, уступая первой строке два очка.

    Борисовчане имеют первую гостевую статистику в чемпионате, выиграв пять встреч при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 19:11.

    В первом круге БАТЭ дома минимально одолел «Рух» — 1:0.

    Прогноз на «Рух» Брест — БАТЭ

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа БАТЭ — 1.80, победа «Руха» — 4.25, ничья — 3.75.

    Прогнозируем, что БАТЭ прервет свою неудачную серию, обыграв дебютанта лиги и второй раз в сезоне. Наша ставка на этот матч — победа БАТЭ. 0

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    «Рух» Брест — БАТЭ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 июля 2020 года. Прогноз на «Рух» Брест — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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