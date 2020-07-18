«Рух» Брест — БАТЭ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 июля 2020 года

18 июля в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Рух» в Бресте сыграет с борисовским БАТЭ. Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Рух» Брест — БАТЭ.

«Рух» Брест

По итогам 17 туров «Рух» с 25 набранными очками идет на восьмом месте в турнирной таблице белорусского первенства, но третья строка находится всего на расстоянии пяти баллов.

На данный момент у клуба из Бреста 4-матчевая беспроигрышная серия, которая началась ничьей с «Шахтером» (1:1) в Солигорске, после чего он трижды победил.

В этом удачном отрезке коллектив в родных стенах переиграл «Белшину» (3:0) и минское «Динамо» (1:0), а также в гостях уничтожил «Энергетик-БГУ» (8:1) в минувшем туре.

У «Руха» всего 11 домашняя статистика в лиге. В восьми матчах команда трижды выиграла при двух ничьих и трех поражениях, разница мячей — 7:7.

БАТЭ

Сейчас у коллектива из Борисова 3-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где он сперва дважды проиграл, а затем раз сыграл вничью. Все эти игры клуб провел дома.

Фиаско состоялись от минского «Динамо» (0:2) и «Энергетика-БГУ» (0:1), мировая была в минувшем игровом дне со «Славией» из Мозыря (1:1).

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Эти неудачи лишили БАТЭ лидерства в белорусском первенстве. На данный момент «желто-синие» находятся на втором месте, уступая первой строке два очка.

Борисовчане имеют первую гостевую статистику в чемпионате, выиграв пять встреч при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 19:11.

В первом круге БАТЭ дома минимально одолел «Рух» — 1:0.

Прогноз на «Рух» Брест — БАТЭ

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа БАТЭ — 1.80, победа «Руха» — 4.25, ничья — 3.75.

Прогнозируем, что БАТЭ прервет свою неудачную серию, обыграв дебютанта лиги и второй раз в сезоне. Наша ставка на этот матч — победа БАТЭ. 0