«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Англии 18 июля 2020 года

В полуфинале Кубка ФА «Арсенал» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 18 июля. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити».

«Арсенал»

В 1/32 финала данного турнира лондонская команда встретилась с непростым соперником из Чемпионшипа — «Лидсом». В этом поединке «канониры» добыли минимальную победу — 1:0.

В следующем раунде «Арсенал» одержал верх над «Борнмутом» (2:1), а в 1/8 «пушкари» всухую обыграли «Портсмут» (2:0).

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В четвертьфинале Кубка Англии подопечные Микеля Артеты вырвали победу у «Шеффилд Юнайтед» (2:1), после чего его команда была сильнее «Норвича» (4:0) и «Вулвз» (2:0) в чемпионате.

В других встречах в рамках Премьер-лиги «Арсенал» расписал мировую с «Лестером» (1:1), уступил «Тоттенхэму» (1:2) и взял верх над «Ливерпулем» (2:1).

«Манчестер Сити»

На стадии 1/32 финала клуб из Манчестера разгромил скромную команду «Порт Вэйл» (4:1), а в 1/16 он разнес «Фулхэм» (4:0).

В следующем раунде Кубка ФА «Манчестер Сити» обошелся скромно с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0), после чего в четвертьфинале «горожане» прихлопнули «Ньюкасл» (2:0).

После матча с «сороками» подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Ливерпуль» в чемпионате (4:0).

33-й тур АПЛ закончился для «Ман Сити» поражением от «Саутгемптона» (0:1). Затем коллектив Гвардиолы разбил «Ньюкасл» (5:0) и «Брайтон» (5:0), а также одержал верх над «Борнмутом» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в четвертьфинале Кубка ФА букмекеры дают коэффициент 9.80, на ничью — 5.90, а на победу «Ман Сити» — 1.31.

Безусловно, команда Гвардиолы является фаворитом не только этого противостояния, но и всего турнира. Однако для лондонцев удачное выступление в Кубке является единственным шансом спасти провальный сезон. Поэтому команда Артеты будет биться за победу.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.80. 0