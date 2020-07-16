«Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 16 июля 2020 года

В матче 36 тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» 16 июля сыграет дома с «Брайтоном» на стадионе «Сент-Мэри». Начало поединка в 22:15 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Брайтон».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» очень неплохо смотрелся в последних матчах турнира. Хозяева не проигрывают уже четыре тура. Они дважды побеждали и дважды играли вничью.

В прошлом туре «Саутгемптон» вырвал ничью у «Ман Юнайтед», сравняв счет под завесу встречи (2:2). Кроме того, «святые» обыграли дома «Ман Сити» со счетом 1:0. Была ничья с «Эвертоном» (1:1) . Еще 3 очка подопечные Хазенхюттля взяли в иге с «Уотфордом» (1:3).

«Саутгемптон» меньше на своем поле меньше забивает. При этом команда выиграла лишь 5 домашних игр из 17. На выезде этот показатель равен восьми.

На счету команды 45 очков. Она занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ.

«Брайтон»

«Чайки» находятся на три строчки ниже, чем соперник с 36 очками. Гостям все еще угрожает зона вылета, поскольку отрыв от «Борнмута» составляет 5 очков.

«Брайтон» проиграл 3 из 4 последних матчей в турнире. Подопечные Грэма Поттера с разгромным счетом проиграли «Ман Сити» (0:5), 1:3 они уступили «Ливерпулю» и почти с тем же счетом потерпели поражение в матче против «Ман Юнайтед» (1:3).

В выездных матчах АПЛ «курортники» не проигрывают уже 5 туров, при этом они играли вничью в 4 из 5 этих встреч.

Прогноз

Справедливо хозяева считаются фаворитами. На их победу дают 2.23, тогда как на победу гостей предлагают 3.45.

Календарь и таблица АПЛ

«Святые» очень хорошо показали себя в играх против «Ман Юнайтед» и «Ман Сити». «Брайтон» же потерпел разгромные поражение, практически ничем не ответив.

Мы ставим на то, что «Саутгемптон» может победить. Предлагаем ставку с подстраховкой — Ф1 (0) за 1.59. 0