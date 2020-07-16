ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вратарь «Лидса» Кико КасильяДолгожданное повышение. Когда можно поздравлять «Лидс» с возвращением в АПЛ? Футболисты «Спартака»РПЛ. «Спартак» примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 14:24
    • В Англии определили даты проведения трансферной кампании
  • 19:48
    • Действие правила пяти замен официально продлили до конца сезона-2020/21
  • 19:15
    • Дзюба и Азмун сыграют в атаке «Зенита» против «Оренбурга»
  • 17:57
    • Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом»
  • 17:35
    • В «Уфе» обнаружены новые заражения коронавирусом
  • 17:25
    • Представлен календарь чемпионата мира 2022 года
  • 17:04
    • Глушаков с первых минут сыграет против «Спартака»
    Все новости спорта

    «Саутгемптон» продлит серию в АПЛ?

    «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 16 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Брайтон»
    Натан Редмонд и Дэнни Ингз
    В матче 36 тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» 16 июля сыграет дома с «Брайтоном» на стадионе «Сент-Мэри». Начало поединка в 22:15 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Брайтон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Июля 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» очень неплохо смотрелся в последних матчах турнира. Хозяева не проигрывают уже четыре тура. Они дважды побеждали и дважды играли вничью.

    В прошлом туре «Саутгемптон» вырвал ничью у «Ман Юнайтед», сравняв счет под завесу встречи (2:2). Кроме того, «святые» обыграли дома «Ман Сити» со счетом 1:0. Была ничья с «Эвертоном» (1:1) . Еще 3 очка подопечные Хазенхюттля взяли в иге с «Уотфордом» (1:3).

    «Саутгемптон» меньше на своем поле меньше забивает. При этом команда выиграла лишь 5 домашних игр из 17. На выезде этот показатель равен восьми.

    На счету команды 45 очков. Она занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ.

    «Брайтон»

    «Чайки» находятся на три строчки ниже, чем соперник с 36 очками. Гостям все еще угрожает зона вылета, поскольку отрыв от «Борнмута» составляет 5 очков.

  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • Перебертся ли чемпион Англии в РПЛ, покинет ли «Валенсию» вундеркинд-полузащитник, перейдет ли игрок «Селтика» в клуб Серии А и другие трансферные новости последних дней
  • 13/07/2020

    • «Брайтон» проиграл 3 из 4 последних матчей в турнире. Подопечные Грэма Поттера с разгромным счетом проиграли «Ман Сити» (0:5), 1:3 они уступили «Ливерпулю» и почти с тем же счетом потерпели поражение в матче против «Ман Юнайтед» (1:3).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 500ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В выездных матчах АПЛ «курортники» не проигрывают уже 5 туров, при этом они играли вничью в 4 из 5 этих встреч.

    Прогноз

    Справедливо хозяева считаются фаворитами. На их победу дают 2.23, тогда как на победу гостей предлагают 3.45.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Святые» очень хорошо показали себя в играх против «Ман Юнайтед» и «Ман Сити». «Брайтон» же потерпел разгромные поражение, практически ничем не ответив.

    Мы ставим на то, что «Саутгемптон» может победить. Предлагаем ставку с подстраховкой — Ф1 (0) за 1.59. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.84
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рома — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси» рискует выпасть из топ-4
  • «Челси» не выиграет АПЛ с такой обороной
    • 03:36 12/07/2020     Леонид Слуцкий и Федор Чалов
  • Проклятье бывших. Слуцкий лишил ЦСКА Лиги чемпионов
    • 02:21 13/07/2020     «Спартак» — «Локомотив»
  • Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует
    • 02:31 09/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 16 июля 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры