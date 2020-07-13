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    «Гранада» — «Реал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Ла Лиги 13 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Реал»
    Карим Бензема
    В понедельник, 13 июля, «Гранада» на своем поле примет «Реал» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Лос-Карментес», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Гранада» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 13 Июля 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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    «Гранада»

    «Гранада» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 50 очков.

    «Насриды» одержали 14 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

    Этим летом подопечные Диего Мартинеса обыграли «Хетафе» (2:1), «Алавес» (2:0) и «Реал Сосьедад» (3:2), разошлись миром с «Бетисом» (2:2), «Леганесом» (0:0) и «Валенсией» (2:2), а также уступили «Вильярреалу» (0:1) и «Эйбару» (1:2).

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    После травм у «Гранады» восстанавливаются Хесус Вальехо, Кини, Алехандро Мартинес и Максим Гоналон.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры с 80 набранными очками.

    На счету «сливочных» 24 победы, восемь ничьих и три поражения в 35 сыгранных турах.

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    Примечательно, что после рестарта команда Зинедина Зидана одержала восемь побед из восьми возможных, поочередно обыграв «Эйбар» (3:1), «Валенсию» (3:0), «Реал Сосьедад» (2:1), «Мальорку» (2:0), «Эспаньол» (1:0), «Хетафе» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Алавес» (2:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За «Реал» пока не могут играть Марсело, Лука Йович и Начо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.50, победа «Гранады» — 7.60, ничья — 4.45.

    «Насриды» неплохо играют в летнем отрезке чемпионата Испании, так что сразу отдадим им должное. Однако отобрать очки у «сливочных» им будет крайне сложно.

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    Команда Зидана подходит к этой встрече крайне мотивированной. Осознавая, что «Барселона» в этом туре уже выиграла, мадридцы отдадут все силы, чтобы тоже добавить в копилку три балла и оторваться на безопасное расстояние.

    Не ждем ничего другого, кроме победы гостей, поэтому наш прогноз — «победа "Реала" с форой -1» за 1.85.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.86. Не секрет, что «Гранада» умеет забивать, так что сухая серия Тибо Куртуа, возможно, прервется. В таких условиях «Реалу» придется забивать в ответ уже не менее двух мячей. 0

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    «Гранада» — «Реал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Ла Лиги 13 июля 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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