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    Игра двух забивных команд будет результативной

    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Аталанта»
    Криштиану Роналду
    В 32 туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 11 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Июля 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    Туринский коллектив оторвался от второй команды Серии А на 7 пунктов. В ходе 31 тура чемпионата он заработал 75 очков, что и позволяет ему возглавлять таблицу.

    Во время возобновления сезона «Ювентус» провел ответный матч с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии, который завершился вничью (0:0), а по сумме двух встреч 1:1 «бьянконери» прошли дальше.

    Позже в финале подопечные Маурицио Сарри по пенальти проиграли «Наполи» (0:0, 2:4). В первом поединке Серии А после рестарта «Старая синьора» одолела «Болонью» (2:0).

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    Затем туринская команда победила «Лечче» (4:0), «Дженоа» (3:1) и «Торино» (4:1). Однако в 31-м туре «Ювентус» потерпел поражение от «Милана» (2:4).

    «Аталанта»

    Представители города Бергамо после 31 тура итальянского первенства имеют на своем счету 66 очков, благодаря чему они находятся в зоне Лиги чемпионов.

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    • После возобновления чемпионата «Аталанта» успела принять участие в шести поединках. Во всех этих матчах команда Джана Пьеро Гасперини выиграла, набрав 18 баллов.

    Сперва дома «Богиня» разгромила «Сассуоло» (4:1), а в 27-м туре она совершила камбэк в противостоянии с «Лацио» (3:2).

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    Чуть позже «Аталанта» на выезде разобралась с «Удинезе» (3:2), а в родных стенах она всухую победила «Наполи» (2:0). В двух последних матчах клуб из Бергамо одолел «Кальяри» (1:0) и «Сампдорию» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 3.70, а на победу «Аталанты» — 3.45.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 11 июля 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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