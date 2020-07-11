«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 11 июля 2020 года

В 32 туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 11 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».

«Ювентус»

Туринский коллектив оторвался от второй команды Серии А на 7 пунктов. В ходе 31 тура чемпионата он заработал 75 очков, что и позволяет ему возглавлять таблицу.

Во время возобновления сезона «Ювентус» провел ответный матч с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии, который завершился вничью (0:0), а по сумме двух встреч 1:1 «бьянконери» прошли дальше.

Позже в финале подопечные Маурицио Сарри по пенальти проиграли «Наполи» (0:0, 2:4). В первом поединке Серии А после рестарта «Старая синьора» одолела «Болонью» (2:0).

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Затем туринская команда победила «Лечче» (4:0), «Дженоа» (3:1) и «Торино» (4:1). Однако в 31-м туре «Ювентус» потерпел поражение от «Милана» (2:4).

«Аталанта»

Представители города Бергамо после 31 тура итальянского первенства имеют на своем счету 66 очков, благодаря чему они находятся в зоне Лиги чемпионов.

После возобновления чемпионата «Аталанта» успела принять участие в шести поединках. Во всех этих матчах команда Джана Пьеро Гасперини выиграла, набрав 18 баллов.

Сперва дома «Богиня» разгромила «Сассуоло» (4:1), а в 27-м туре она совершила камбэк в противостоянии с «Лацио» (3:2).

Чуть позже «Аталанта» на выезде разобралась с «Удинезе» (3:2), а в родных стенах она всухую победила «Наполи» (2:0). В двух последних матчах клуб из Бергамо одолел «Кальяри» (1:0) и «Сампдорию» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 3.70, а на победу «Аталанты» — 3.45.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63. 0