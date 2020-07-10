«Динамо» Брест — «Слуцк». Прогноз (к. 3.13) и ставки на матч Высшей лиги 10 июля 2020 года

В 17 туре белорусской Высшей лиги «Динамо» Брест примут в «Слуцк». Матч состоится 10 июля в 18:30 мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Слуцк».

«Динамо» Брест

Брестское «Динамо» расположилось на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 26 баллами. На счету «сине-белых» восемь побед, две ничьи и шесть поражений.

В прошлом месяце действующие чемпионы поочередно обыграли «Минск» (6:1), «Торпедо-БелАЗ» (2:0) и «Городею» (3:1). При этом в 15-м туре «Динамо» потерпело поражение от «Немана» (0:1).

Уже в июле команда разошлась миром со «Смолевичами» (3:3).

«Слуцк»

«Слуцк» в турнирной таблице идет на 12-й строчке. У коллектива тоже на счету 18 набранных очков.

У «сахарных» на данный момент 9-матчевая безвыигрышная серия. По ходу нее команда семь встреч проиграла и дважды сыграла вничью.

Отметим, что «Слуцк» уступил в последних своих четырех проведенных матчах чемпионата, потерпев фиаско от «Немана» (0:1) и «Славии» (1:3) дома. Тогда как на выезде были поражения от «Городеи» (0:3) и «Смолевичей» (1:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех гостей оценивается в 5,78, ничья — в 5,19.

Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» Брест выиграет, и обе команды забьют за 3,13. 0