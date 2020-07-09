«Лидс» — «Сток Сити». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Англии 9 июля 2020 года

В четверг, 9 июля, в рамках 42-го тура английского Чемпионшипа «Лидс» на «Элланд Роуд» сыграет с «Сток Сити». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Сток Сити».

«Лидс»

За пять туров до окончания первого английского дивизиона «Лидс» с 78 набранными баллами находится на первом месте в турнирной таблице. Третья строка находится на расстоянии трех очков, но лидер первенства имеет игру в запасе.

После рестарта сезона «павлины» провели четыре встречи. Начали они с выездного поражения от «Кардифф Сити» (0:2), после чего больше не терпели фиаско.

Одну из игр «белые» свели вничью, поделив очки дома с аутсайдером «Лутон Таун» (1:1), в двух других праздновали виктории, одолев в родных стенах «Фулхэм» (3:0) и в гостях «Блэкберн Роверс» (3:1) накануне.

На «Элланд Роуд» в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Лидс» проиграл только в трех встречах из 20, 12 матчей выиграл и пять раз сыграл вничью, разница мячей составляет — 30:14.

«Сток Сити»

«Сток Сити» с 46 набранными баллами идет на 19 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, но от зоны вылета (22 позиция) команда оторвалась всего лишь на два очка.

В первом пост-карантинном поединке «гончары» расписали мировую с «Редингом» (1:1) на выезде. В последующих двух поединках они неизменно терпели фиаско — дома от «Мидлсбро» (0:2) и в гостях от «Уигана» (0:3).

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И только в своей последней проведенной игре «красно-белые» смогли прервать свою неудачную серию, разгромив на своей территории предпоследний «Барнсли» (4:0).

Вне родных стен «Сток Сити» в этом первенстве одержал в 20 поединках только четыре победы, четыре раза была зафиксирована ничья и 13 матчей были проиграны, разница мячей — 21:35.

В первом круге «Сток» в родных стенах уступил «Лидсу» со счетом 0:3, в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2.

Прогноз на «Лидс» — «Сток Сити»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.45, победа «Сток Сити» — 7.40, ничья — 4.35.

На своей территории «Лидс» выступает неплохо, но не особо результативно. От предстоящего поединка тоже вполне можно ожидать «низовой» виктории хозяев. Прогноз и ставка: П1 + ТМ 3,5. 0