«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч АПЛ 9 июля 2020 года

В 34 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 9 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Тоттенхэм».

«Борнмут»

После 33 туров чемпионата Англии коллектив из одноименного города расположился в зоне вылета на 19 месте. С 27 очками на счету команда отстает от спасительной позиции в таблице всего на 1 пункт.

Последняя победа в АПЛ была добыта «Борнмутом» 1 февраля. В рамках 25-го тура «вишни» на своем поле одержали верх над «Астон Виллой» (2:1).

Позже подопечные Эдди Хау потерпели поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и «Бернли» (0:3), а затем они разошлись миром с «Челси» (2:2). Перед приостановкой сезона «Боском» уступил «Ливерпулю» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

После возобновления чемпионата Англии «Борнмут» проиграл во всех встречах. Коллектив Эдди Хау был слабее «Кристал Пэлас» (0:2), «Вулверхэмптона» (0:1), «Ньюкасла» (1:4) и «МЮ» (2:5).

«Тоттенхэм»

Лондонская команда оказалась на восьмом месте в турнирной таблице. За 33 матча она набрала 48 очков. От зоны Лиги Европы столичный клуб отстал на 7 пунктов.

Незадолго до паузы в футболе «Тоттенхэм» попрощался с Кубком Англии, вылетев в 1/8 финала от «Норвича» в серии пенальти (1:1, 2:3).

А после ничьей с «Бернли» в АПЛ (1:1) подопечные Жозе Моуринью уступили «РБ Лейпцигу» в ответке Лиги чемпионов (0:3). По сумме двух встреч (0:4) «шпоры» остались за бортом еврокубков.

В первой игре после рестарта АПЛ «Тоттенхэм» разошелся миром с «МЮ» (1:1), после чего он победил «Вест Хэм» (2:0). В 32-м туре лондонцы уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:3), однако в последней встрече они одержали верх над «Эвертоном» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Борнмута» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью — 4.10, а на победу «Тоттенхэма» — 1.70.

После возобновления сезона лондонцы играют крайне нестабильно, но проблемный «Борнмут» умудрился в четырех матчах пропустить 12 голов, что никак не прибавляет им уверенности перед поединком со «шпорами».

Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с форой -1 за 2.20. 0