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    Справится ли «Тоттенхэм» с одним из аутсайдеров АПЛ?

    «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч АПЛ 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Тоттенхэм»
    Деле Алли
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Виталити» 9 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Июля 2020 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 20:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.85
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Борнмут»

    После 33 туров чемпионата Англии коллектив из одноименного города расположился в зоне вылета на 19 месте. С 27 очками на счету команда отстает от спасительной позиции в таблице всего на 1 пункт.

    Последняя победа в АПЛ была добыта «Борнмутом» 1 февраля. В рамках 25-го тура «вишни» на своем поле одержали верх над «Астон Виллой» (2:1).

    Позже подопечные Эдди Хау потерпели поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и «Бернли» (0:3), а затем они разошлись миром с «Челси» (2:2). Перед приостановкой сезона «Боском» уступил «Ливерпулю» (1:2).

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    После возобновления чемпионата Англии «Борнмут» проиграл во всех встречах. Коллектив Эдди Хау был слабее «Кристал Пэлас» (0:2), «Вулверхэмптона» (0:1), «Ньюкасла» (1:4) и «МЮ» (2:5).

    «Тоттенхэм»

    Лондонская команда оказалась на восьмом месте в турнирной таблице. За 33 матча она набрала 48 очков. От зоны Лиги Европы столичный клуб отстал на 7 пунктов.

    Незадолго до паузы в футболе «Тоттенхэм» попрощался с Кубком Англии, вылетев в 1/8 финала от «Норвича» в серии пенальти (1:1, 2:3).

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    • А после ничьей с «Бернли» в АПЛ (1:1) подопечные Жозе Моуринью уступили «РБ Лейпцигу» в ответке Лиги чемпионов (0:3). По сумме двух встреч (0:4) «шпоры» остались за бортом еврокубков.

    В первой игре после рестарта АПЛ «Тоттенхэм» разошелся миром с «МЮ» (1:1), после чего он победил «Вест Хэм» (2:0). В 32-м туре лондонцы уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:3), однако в последней встрече они одержали верх над «Эвертоном» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Борнмута» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью — 4.10, а на победу «Тоттенхэма» — 1.70.

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    После возобновления сезона лондонцы играют крайне нестабильно, но проблемный «Борнмут» умудрился в четырех матчах пропустить 12 голов, что никак не прибавляет им уверенности перед поединком со «шпорами».

    Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с форой -1 за 2.20. 0

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    «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч АПЛ 9 июля 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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