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    Обгонит ли «Севилья» «Атлетико»?

    «Атлетик» — «Севилья». Прогноз (к. 5.50), ставка и онлайн матча Ла Лиги 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Севилья»
    «Севилья» занимает четвертое место
    В 35 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес Барриа» 9 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Июля 2020 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 23:00 Севилья Севилья
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    «Атлетик»

    Футбольный клуб из Страны Басков поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 48 очков. От еврокубков он находится на расстоянии в пять баллов.

    В стартовых двух встречах после карантина после возобновления сезона «Львы» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2).

    Первая победа в июне была добыта в поединке с «Бетисом» (1:0), а позже красно-белые уступили «Барселоне» на «Камп Ноу» (0:1). В двух недавних матчах «Атлетик» одержал верх над «Мальоркой» (3:1) и «Валенсией» (2:0).

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    В прошлом туре «Атлетик» проиграл дома «Реалу» (0:1).

    «Севилья»

    После 34 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 60 очков. В турнирной таблице эта команда замыкает четверку сильнейших, а в случае победы обойдет «Атлетико» и займет третью строчку.

    Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

    В двух следующих турах команда разошлась мировой с «Вальядолидом» (1:1) и разгромила «Леганес» (3:0). В прошлом туре андалусцы победили дома «Эйбар» (1:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге победит «Севилья» за 5,50. 0

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    «Атлетик» — «Севилья». Прогноз (к. 5.50), ставка и онлайн матча Ла Лиги 9 июля 2020 года. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
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