«Атлетик» — «Севилья». Прогноз (к. 5.50), ставка и онлайн матча Ла Лиги 9 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес Барриа» 9 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья».

«Атлетик»

Футбольный клуб из Страны Басков поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 48 очков. От еврокубков он находится на расстоянии в пять баллов.

В стартовых двух встречах после карантина после возобновления сезона «Львы» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2).

Первая победа в июне была добыта в поединке с «Бетисом» (1:0), а позже красно-белые уступили «Барселоне» на «Камп Ноу» (0:1). В двух недавних матчах «Атлетик» одержал верх над «Мальоркой» (3:1) и «Валенсией» (2:0).

В прошлом туре «Атлетик» проиграл дома «Реалу» (0:1).

«Севилья»

После 34 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 60 очков. В турнирной таблице эта команда замыкает четверку сильнейших, а в случае победы обойдет «Атлетико» и займет третью строчку.

Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

В двух следующих турах команда разошлась мировой с «Вальядолидом» (1:1) и разгромила «Леганес» (3:0). В прошлом туре андалусцы победили дома «Эйбар» (1:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге победит «Севилья» за 5,50. 0