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    Сможет ли «Ростов» взломать защиту «Уфы»?

    «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Уфа»
    «Ростов» ведет борьбу за медали РПЛ
    В среду, 8 июля, в 27-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Уфу». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на «Ростов» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Июля 2020 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:30 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Ростов»

    «Ростов» в турнирной таблице российского первенства идет на четвертом месте, проигрывая два очка третьей строке, но сыграв на один поединок больше.

    В пост-карантинный период «комбайнеры» провели четыре встречи, набрав в них пять пунктов. Сперва они молодежным составом из-за вспышки COVID-19 в команде были разгромлены в Сочи местным клубом — 1:10.

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    Затем «желто-синие» в родных стенах переиграли тульский «Арсенал» (2:1), после чего ушли на девятой компенсированной минуте от поражения в домашней игре с «Краснодаром» — 1:1.

    Далее был выезд к «Крыльям Советов» — игра с двумя удалениями и небольшим преимуществом гостей завершилась вничью — 0:0.

    Ростовчане успешно играют дома в этом сезоне — команда одержала 8 побед при 3 ничьих и 2 поражениях.

    «Уфа»

    По итогам 26 туров «Уфа» расположилась на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 балла. Это «условно» еврокубковая строка, а на один пункт позади остаются сразу три клуба — «Спартак», «Динамо» и «Урал».

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    После зимней паузы башкирцы успели провести четыре матча и все завершили не слишком результативно. Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» (0:2), а затем по 0:0 сыграли с «Зенитом» и ЦСКА.

    В прошлом туре «Уфа» принимала прямого конкурента «Урал». С 65-й минуты хозяева играли в меньшинстве и уступали в счете, но на последних секундаз Денис Терентьев вырвал для «Уфы» ничью.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают коэффициент 1.87, на ничью — 3.45, а на успех «Уфы» — 4.70.

    После карантина гости показали, что умеют держать оборону против лидеров РПЛ. При глубокой «сушке» соперника страдает реализация, но это уже другой вопрос. У «Ростова» есть кадровые потери, а преимущество в виде пустого стадиона — сомнительно.

    Гости в 12 предыдущих встречах проиграла лишь один раз. Предлагаем поставить на победу «Уфы» или ничью за 1.99. 0

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    «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 8 июля 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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