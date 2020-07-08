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    «Рома» не сможет крупно обыграть «Парму»

    «Рома» — «Парма». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Парма»
    Джастин Клюйверт
    В 31 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 8 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Июля 2020 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Парма Парма
  • Парма
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.50
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    «Рома»

    Римская команда сейчас замыкает рейтинг топ-5 сильнейших клубов Серии А. В 30 матчах она набрала 48 очков, как и «Наполи», идущий шестым.

    До ухода на карантин «Рома» дважды встретилась с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме (2:1) в 1/8 прошли «волки».

    В 25-м туре Серии А подопечные Паулу Фонсеки разгромили «Лечче» (4:0), а в последнем матче перед приостановкой желто-красные взяли верх над «Кальяри» (4:3).

    Календарь и таблица Серии А

    В первой игре после возобновления сезона «Рома» победила «Сампдорию» (2:1), но в трех следующих турах римляне оказались слабее «Милана» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

    «Парма»

    Представители одноименного города застряли в середине турнирной таблицы на 12 месте. В ходе 30 поединков чемпионата команда завоевала 39 очков.

    На карантин «Парма» уходила с одной победой в последних четырех встречах Серии А. В 24-м туре она одержала верх над «Сассуоло» (1:0).

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    • Перед самой паузой «крестоносцы» минимально уступили СПАЛу (0:1), а после рестарта сезона коллектив Роберто Д’Аверсы сыграл вничью с «Торино» (1:1).

    В 27-м туре Серии А желто-синие разбили «Дженоа» (4:1), однако потом «Парма» проиграла «Интеру» (1:2), «Вероне» (2:3) и «Фиорентине» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в матче 31-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью — 4.50, а на победу «Ромы» — 6.40.

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    Обе команды сейчас выглядят неважно, однако у «Ромы» еще осталась турнирная мотивация в плане борьбы за еврокубки. На «Олимпико» «волки» постараются победить, но проблемы в атаке не дадут им это сделать с крупным счетом.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.81. 0

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    «Рома» — «Парма». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года. Прогноз на «Рома» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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