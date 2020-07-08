«Дженоа» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 7 июля 2020 года

В рамках 31-го тура Серии А «Дженоа» будет принимать «Наполи». Матч пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 7 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Наполи».

«Дженоа»

После возобновления сезона «Дженоа» находится в плохой форме. В четырех матчах команда ни разу не выиграла и набрала всего два очка. При этом генуэзцы в каждом из четырех поединков пропускали как минимум по два гола.

«Дженоа» сперва проиграла «Парме» (1:4), затем сыграла вничью с «Брешией» (2:2), уступила «Ювентусу» (1:3), а в предыдущем туре сыграла вничью с «Удинезе» (2:2).

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» находится совсем рядом с зоной вылета — всего в 2 очках. У генуэзцев — 27 очков и они располагаются на 17-й строчке.

В 30 турах «Дженоа» забила 27 мячей, а пропустила 58 (больше в Серии А пропускает только одна команда).

«Наполи»

Для «Наполи» сезон возобновился чуть раньше и весьма успешно. Неаполитанцы сперва пробились в финал Кубка Италии, а затем и выиграли его, по пенальти одолев «Ювентус» после 0:0 в основное время.

Далее в Серии А «Наполи» выиграл в трех матчах из четырех при одном поражении. Неаполитанцы обыграли «Верону» (2:0), СПАЛ (3:1), уступили «Аталанте» (2:0), а также одолели «Рому» (2:1).

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Весьма неплохой отрезок позволил «Наполи» догнать «Рому» в таблице. У обеих команд по 48 очков, но неаполитанцы ниже (на шестой позиции) по дополнительным показателям. А вот от зоны Лиги чемпионов «Наполи» отделяет целых 15 очков, и догнать «Аталанту» уже вряд ли получится.

В 20 турах «Наполи» удалось расписаться в воротах соперников 48 раз. Пропустили неаполитанцы при этом 40 мячей.

Прогноз

На победу «Дженоа» букмекеры дают коэффициент 6,40, на ничью — 4,34, а на победу «Наполи» — 1,59.

Встреча этих команд в первом круге завершилась без забитых мячей — 0:0.

Прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,85. 0