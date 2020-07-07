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    Способен ли «Челси» добыть крупную победу над «Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз (к. 1.89), ставки и онлайн матча АПЛ 7 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Челси»
    Маркос Алонсо
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 7 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Июля 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 20:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.20
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    С 42 очками в копилке лондонская команда сейчас располагается на 13 месте в турнирной таблице. От красной зоны этот клуб оторвался на солидные 14 пунктов.

    На вынужденную паузу «Кристал Пэлас» уходил в хорошем расположении духа. В трех турах перед приостановкой сезона «стекольщики» набрали 9 баллов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Подопечные Роя Ходжсона одержали верх над «Ньюкаслом» (1:0), «Брайтоном» (1:0) и «Уотфордом» (1:0). А после возобновления АПЛ они прихлопнули «Борнмут» (2:0).

    Однако последние три тура «Кристал Пэлас» провалил. Сперва «орлы» влетели «Ливерпулю» (0:4), а затем потерпели поражения от «Бернли» (0:1) и «Лестера» (0:3).

    «Челси»

    Еще один лондонский клуб на данный момент активно сражается за Лигу чемпионов. В 33 матчах он набрал 57 очков и занял четвертое место в таблице. Пока разрыв между «МЮ» составляет 2 балла.

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    • В продолжение сезона «Челси» влился очень неплохо. В стартовых двух турах после возобновления чемпионата «аристократы» победили «Астон Виллу» (2:1) и «Ман Сити» (2:1).

    Удачно команда Фрэнка Лэмпарда выступила и в Кубке Англии. В четвертьфинале гол Баркли помог синим пройти «Лестер» (1:0).

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    Первая потеря очков в АПЛ после рестарта состоялась в 32-м туре. Тогда «Челси» уступил «Вест Хэму» (2:3). В следующей встрече он легко обыграл «Уотфорд» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Кристал Пэлас» в грядущем матче оценивается коэффициентом 7.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Челси» — 1.50.

    Несмотря на недавнее поражение, команда Лэмпарда все еще находится в хорошей форме. В игре с «Кристал Пэлас» она обязана брать три очка. Наши прогноз и ставка — победа «Челси» с форой -1 за 1.89.

    Онлайн

    За ходом трансляции матча «Кристал Пэлас» — «Челси» онлайн можно следить по ссылке. Там же — подробный прематч со статистикой команд. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз (к. 1.89), ставки и онлайн матча АПЛ 7 июля 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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