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    Одержит ли команда Моуринью важную победу?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
    Сон Хын Мин
    В понедельник, 6 июля, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Эвертон» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Июля 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 45 очков.

    «Шпоры» в нынешнем сезоне одержали 12 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    После рестарта первенства подопечные Жозе Моуринью успели разойтись миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1), обыграть «Вест Хэм» (2:0) и уступить «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

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    После травм у «Тоттенхэма» восстанавливаются Яфет Танганга, Хуан Фойт и Трой Парротт.

    «Эвертон»

    «Эвертон» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 44 баллами.

    На счету «ирисок» 12 побед, восемь ничьих и 12 поражений в 32 сыгранных турах.

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    • Команда Карло Анчелотти этим летом отняла очки у «Ливерпуля» (0:0), а также выиграла у «Норвича» (1:0) и «Лестера» (2:1).

    Среди травмированных у «Эвертона» значатся Жан-Филипп Гбамен, Фабиан Делф, Дженк Тосун и Тео Уолкотт.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 2.15, победа «Эвертона» — 3.50, ничья — 3.60.

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    Жозе Моуринью пока не оправдывает свое пребывание на посту главного тренера, поскольку «шпоры» опустились уже на девятое место в таблице, пропустив вперед даже кризисный «Арсенал».

    Да, в недавней встрече с «Шеффилд Юнайтед» лондонцам не хватило везения, но теперь они должны понимать, что их ждет еще более серьезное испытание.

    Поскольку поединки этих соперников преимущественно получаются зрелищными, сделаем наш прогноз на «тотал голов больше 2,5» за 1.97.

    Чтобы увеличить коэффициент, можно присмотреться к ставке «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.75. 0

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    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 июля 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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