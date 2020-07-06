«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Португалии 6 июля 2020 года

В понедельник, 6 июля, «Морейренсе» на своем поле в рамках 30-го тура португальской Примейры сыграет со «Спортингом». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Морейренсе» — «Спортинг».

«Морейренсе»

«Морейренсе» с 38 набранными пунктами разместился на восьмом месте в турнирной таблице португальского первенства, внушительно уступая еврокубковым позициям.

Коллектив из города Морейра-де-Конегуш не проигрывает в рамках Примейры уже в трех поединках подряд, дважды сыграв вничью при одном победном результате.

Сперва в этом отрезке «зелено-белые» поделили очки на выезде с «Виторией Гимарайнш» и дома с «Фамаликаном» (по 1:1), а в прошлом туре они обыграли в гостях аутсайдера «Авеш» (1:0).

В 14 домашних поединках текущего чемпионата Португалии «Морейренсе» добыл шесть победных результатов, четыре матча свел вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 21:17.

«Спортинг»

По итогам 29 туров «Спортинг» удерживает третью позицию в турнирной таблице, сильно уступая лидерам, а четвертую строку опережает всего на два очка при игре в запасе.

После рестарта первенства «львы» не знают горечи поражений. В первом пост-карантинном поединке они расписали выездную мировую с «Виторией Гимарайнш» (2:2), после чего победили в четырех играх подряд.

В минувшем туре «зелено-белые» на своей территории обыграли «Жил Висенте» со счетом 2:1, а игровым днем ранее оказались сильнее «Белененсиша» (3:1) в гостях.

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14 выездных игр текущего португальского первенства принесли «Спортингу» шесть викторий, четыре мировых исхода и столько же поражений, разница мячей составляет — 23:17.

Игра первого круга принесла «Спортингу» домашнюю викторию над «Морейренсе» (1:0), в прошлом сезоне лиссабонцы победили дважды — 2:1 и 3:1.

Прогноз на «Морейренсе» — «Спортинг»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинга» — 1.85, победа «Морейренсе» — 4.70, ничья — 3.45.

Прогнозируем, что «Спортинг», набравший хорошую форму, победит и застолбит за собой третье место. Наши прогноз и ставки: П1. 0